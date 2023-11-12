Коалиция в Бундестаге может проголосовать за удвоение военной помощи Украине — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Коалиция в Бундестаге может проголосовать за удвоение военной помощи Украине — Reuters

Олаф Шольц
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Источник:  Reuters

В случае одобрения парламентом Германии это позволит довести расходы страны на оборону до 2,1% от ВВП, что превышает 2%, обещанные всеми членами ООН.

Германия удвоит помощь Украине

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца достигла принципиальной договоренности об удвоении военной помощи Украине в следующем году до 8 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Источник издания сообщил, что в случае одобрения парламентом, где партии Шольца принадлежит большинство, это увеличение позволит довести расходы Германии на оборону до 2,1% от ВВП, превышающего 2%, обещанные всеми членами ООН.

По словам источника, законодатели от социал-демократов Шольца, свободных демократов и партии "зеленых" договорились об увеличении расходов во время переговоров по проекту федерального бюджета на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага – нижней палаты парламента – в четверг, 16 ноября.

11 ноября издание Bild сообщило, что Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год. Вместо четырех миллиардов евро теперь будет выделено восемь миллиардов евро.

В Германии выделят новые средства для Украины

Bild со ссылкой на источники в Минобороны Германии сообщает, что на следующей неделе Бюджетный комитет официально примет решение о четырех миллиардах.

Как отмечает издание, первоначально министр финансов Кристиан Линднер предусматривал, что в федеральном бюджете на 2024 год будет выделено лишь 4 млрд на военную помощь Украины, однако почти все деньги были бы потрачены на уже обещанные проекты.

На новую помощь оставалось только 120 млн.

Министр обороны Борис Писториус не согласился с этим и инициировал выделение дополнительных 5 млрд евро в ходе бюджетных переговоров. Однако удалось согласовать пока только 4 млрд.

Кроме того, есть два миллиарда евро, которые Министерство обороны может потратить как так называемые разрешения на обязательства по долгосрочным оборонным контрактам.

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