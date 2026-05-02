"Код безсмертя". Науковці розшифрували загадкову ДНК дерева-рекордсмена
Джерело:  Daily Mail

Учені змогли розшифрувати ДНК "сосни довговічної" – істоти, яка живе вже понад 5 000 років у пустельному регіоні США і, здається, взагалі не вміє старіти.

Головні тези:

  • Досліджено ДНК “сосни довговічної”, яке містить гігантський генетичний код і дозволяє дереву жити тисячоліттями.
  • Дерево має дуже довгі “хвостики” (теломери), які уповільнюють старіння клітин до нуля, та спеціальні гени-рецептори, що розпізнають хвороби.

Науковці розшифрували загадкову ДНК “сосни довговічної”

Це дерево — справжній рекордсмен, адже воно пам’ятає часи, коли єгипетські піраміди ще навіть не почали будувати.

Вчені виявили у нього всередині гігантський генетичний код. Він складається з 24 мільярдів частин — це у вісім разів більше, ніж у людини. Більшість цієї ДНК просто повторюється, але вона зовсім не заважає дереву жити тисячоліттями.

Клітини сосни мають дуже довгі "хвостики" (теломери) — це "запобіжники" на кінчиках хромосом. У людей вони з віком коротшають, що веде до старості, а у цього дерева вони аномально довгі, що уповільнює старіння клітин майже до нуля.

Крім того, у рослини є спеціальні гени-рецептори, які миттєво розпізнають будь-які хвороби.

Як зазначається у дослідженні Каліфорнійського університету у Девісі, ці сосни не вмирають від старості. Їхні клітини не стають дряхлими, як у людей чи тварин.

Дерево може загинути лише через удар блискавки, сильну пожежу або напад комах. Сама ж природа заклала в нього можливість жити вічно.

Тепер вчені хочуть зрозуміти, чи можна використати цей "секрет вічної молодості", щоб допомогти людям боротися зі старінням та хворобами.

