"Код бессмертия". Ученые расшифровали загадочную ДНК дерева-рекордсмена
Ученые смогли расшифровать ДНК "сосны долговечной" – существа, живущего уже более 5 000 лет в пустынном регионе США и, похоже, вообще не умеющего стареть.

Главные тезисы

  • ДНК сосны долговечной содержит уникальный генетический код, позволяющий дереву жить тысячелетиями без признаков старения.
  • Длинные 'хвостики' (теломеры) клеток сосны и специальные гены-рецепторы помогают замедлить старение клеток почти до нуля.

Ученые расшифровали загадочную ДНК "сосны долговечной"

Это дерево — настоящий рекордсмен, ведь оно помнит времена, когда египетские пирамиды еще даже не начали строить.

Ученые обнаружили у него внутри гигантский генетический код. Он состоит из 24 миллиардов частей — это в восемь раз больше, чем у человека. Большинство этой ДНК просто повторяется, но она совсем не мешает дереву жить тысячелетиями.

Клетки сосны имеют очень длинные "хвостики" (теломеры) — это "предохранители" на кончиках хромосом. У людей они с возрастом укорачиваются, что ведет к старости, а у этого дерева они аномально длинные, что замедляет старение клеток почти до нуля.

Кроме того, у растения есть специальные гены-рецепторы, мгновенно распознающие любые болезни.

Как отмечается в исследовании Калифорнийского университета в Дэвисе, эти сосны не умирают от старости. Их клетки не становятся дряхлыми, как у людей или животных.

Дерево может погибнуть только из-за удара молнии, сильного пожара или нападения насекомых. Сама же природа вложила в него возможность жить вечно.

Теперь ученые хотят понять, можно ли использовать этот секрет вечной молодости, чтобы помочь людям бороться со старением и болезнями.

