Коли чекати аномального тепла в Україні — прогнози синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли чекати аномального тепла в Україні — прогнози синоптиків

Потепління в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже з понеділка в Україні встановиться аномально тепла погода у всіх регіонах. 

Головні тези:

  • Наступного тижня у всіх регіонах України очікується аномально тепла погода, з піком уостанні дні січня.
  • Синоптики прогнозують, що температура в південних та західних областях може сягати +12...+15 градусів.
  • Протягом вихідних можливі нові температурні рекорди, а також значне потепління та помірні опади.
  • Циклон Eowin впливатиме на погоду в Україні, що призводить до формування теплих мас та штормових циклонів.
  • Січень 2025 розпочинається з високим температурним фоном, що свідчить про можливе зачеплення найтепліших місяців.

Що відомо про суттєве потепління в Україні

Синоптикиня підкреслила, що протягом вихідних в Україні поступово теплішатиме, а з понеділка встановиться пік аномально теплої погоди.

Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12...+15 градусів! — зазначає Діденко.

У Києві на вихідних також буде тепло. Зокрема, наприкінці тижня повітря у столиці прогріється вже до +6...+8 градусів. 

Початок наступного тижня також буде дуже теплим, проте ще буде, звичайно, різна температурна траєкторія, — прогнозує синоптикиня.

Що прогнозують інші синоптики

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що протягом вихідних 25-26 січня в Україні очікується аномально тепла погода і не виключені нові температурні рекорди.

За його словами, до України з Європи надійде тепле та вологе повітря, яке спровокує значне потепління та помірні опади.

У південних та західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо у неділю, — попередив Кібальчич.

На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани.

У суботу, 25 січня, На заході України сухо, вдень +1°...+6°.

На півночі вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Температура +2°...+7°.

У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі, туман. Температура +3°...+8°.

На півдні вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби туман. Повітря прогріється до +7°...+12°.

На сході вночі пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Температура вдень 0°...+5°.

У неділю, 26 січня, На заході буде сухо, +6°...+11°.

На півночі сухо, +4°...+9°.

У центральних регіонах сухо, +5°...+10°.

У південних областях сухо, +7°...+12°.

На сході також сухо, +2°...+7°.

Зі свого боку синоптик Віталій Постригань зазначив, що на погоду в Україні впливатиме циклон Eowin.

Січень 2025 впевнено прямує до весни. Наразі температурний фон становить 2° тепла, що на 5° вище за норму, і січень має всі шанси зайняти почесне перше місце серед найтепліших місяців, — прогнозує Постригань.

Зіткнення холодного повітря з Америки з теплими масами з Азорських островів призведе до швидкого формування та розвитку штормового циклону Eowin. Вже сьогодні він принесе в Ірландію та Великобританію сильні опади та шквали швидкістю 50–60 м/с.

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