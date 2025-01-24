За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вже з понеділка в Україні встановиться аномально тепла погода у всіх регіонах.
Головні тези:
- Наступного тижня у всіх регіонах України очікується аномально тепла погода, з піком уостанні дні січня.
- Синоптики прогнозують, що температура в південних та західних областях може сягати +12...+15 градусів.
- Протягом вихідних можливі нові температурні рекорди, а також значне потепління та помірні опади.
- Циклон Eowin впливатиме на погоду в Україні, що призводить до формування теплих мас та штормових циклонів.
- Січень 2025 розпочинається з високим температурним фоном, що свідчить про можливе зачеплення найтепліших місяців.
Що відомо про суттєве потепління в Україні
Синоптикиня підкреслила, що протягом вихідних в Україні поступово теплішатиме, а з понеділка встановиться пік аномально теплої погоди.
У Києві на вихідних також буде тепло. Зокрема, наприкінці тижня повітря у столиці прогріється вже до +6...+8 градусів.
Що прогнозують інші синоптики
Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що протягом вихідних 25-26 січня в Україні очікується аномально тепла погода і не виключені нові температурні рекорди.
За його словами, до України з Європи надійде тепле та вологе повітря, яке спровокує значне потепління та помірні опади.
На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани.
У суботу, 25 січня, На заході України сухо, вдень +1°...+6°.
На півночі вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Температура +2°...+7°.
У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі, туман. Температура +3°...+8°.
На півдні вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби туман. Повітря прогріється до +7°...+12°.
На сході вночі пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Температура вдень 0°...+5°.
У неділю, 26 січня, На заході буде сухо, +6°...+11°.
На півночі сухо, +4°...+9°.
У центральних регіонах сухо, +5°...+10°.
У південних областях сухо, +7°...+12°.
На сході також сухо, +2°...+7°.
Зі свого боку синоптик Віталій Постригань зазначив, що на погоду в Україні впливатиме циклон Eowin.
Зіткнення холодного повітря з Америки з теплими масами з Азорських островів призведе до швидкого формування та розвитку штормового циклону Eowin. Вже сьогодні він принесе в Ірландію та Великобританію сильні опади та шквали швидкістю 50–60 м/с.
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