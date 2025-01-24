По прогнозу синоптики Наталки Диденко, уже с понедельника в Украине установится аномально теплая погода во всех регионах.
Главные тезисы
- Аномально теплая погода ожидается в Украине, с температурными показателями до +12...+15 градусов.
- Циклон Eowin будет влиять на погоду, формируя теплые массы и штормовые циклоны.
- Прогнозируется установление пика аномально теплой погоды 27-29 января, с температурными рекордами и умеренными осадками.
- Синоптики предупреждают о резком потеплении, возможных туманах и воздействии циклона Eowin на погоду.
- Январь 2025 года стартует с высоким температурным фоном, указывающим на возможное зацепление самых теплых месяцев.
Что известно о существенном потеплении в Украине
Синоптикиня подчеркнула, что в течение выходных в Украине будет постепенно теплеть, а с понедельника установится пик аномально теплой погоды.
В Киеве на выходных тоже будет тепло. В частности, в конце недели воздух в столице прогреется уже до +6...+8 градусов.
Что прогнозируют другие синоптики
Синоптик Игорь Кибальчич отметил , что в течение выходных 25-26 января в Украине ожидается аномально теплая погода и не исключены новые температурные рекорды.
По его словам, в Украину из Европы поступит теплый и влажный воздух, спровоцирующий значительное потепление и умеренные осадки.
На фоне резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы.
В субботу, 25 января , на западе Украины сухо, днем +1°...+6°.
На севере ночью местами возможен небольшой мокрый снег и туман, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Температура +2°...+7°.
В центральной части страны кое-где пройдут небольшие дожди, туман. Температура +3°...+8°.
На юге ночью пройдут умеренные дожди, днем местами ожидается небольшой дождь. В течение суток туман. Воздух прогреется до +7°...+12°.
На востоке ночью пройдут дожди и мокрый снег, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Температура днем 0...+5°.
В воскресенье, 26 января , на западе будет сухо, +6°...+11°.
На севере сухо, +4°...+9°.
В центральных регионах сухо, +5 ° ... +10 °.
В южных областях сухо, +7°...+12°.
На востоке также сухо, +2°...+7°.
Со своей стороны, синоптик Виталий Постригань отметил, что на погоду в Украине будет влиять циклон Eowin.
Столкновение холодного воздуха из Америки с теплыми массами с Азорских островов приведет к быстрому формированию и развитию штормового циклона Eowin. Уже сегодня он принесет в Ирландию и Великобританию осадки и шквалы скоростью 50-60 м/с.
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