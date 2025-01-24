По прогнозу синоптики Наталки Диденко, уже с понедельника в Украине установится аномально теплая погода во всех регионах.

Что известно о существенном потеплении в Украине

Синоптикиня подчеркнула, что в течение выходных в Украине будет постепенно теплеть, а с понедельника установится пик аномально теплой погоды.

Пик теплейшей погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно кое-где до +12...+15 градусов! Поделиться

В Киеве на выходных тоже будет тепло. В частности, в конце недели воздух в столице прогреется уже до +6...+8 градусов.

Начало следующей недели также будет очень теплым, однако еще будет, конечно, разная температурная траектория, прогнозирует синоптикиня. Поделиться

Что прогнозируют другие синоптики

Синоптик Игорь Кибальчич отметил , что в течение выходных 25-26 января в Украине ожидается аномально теплая погода и не исключены новые температурные рекорды.

По его словам, в Украину из Европы поступит теплый и влажный воздух, спровоцирующий значительное потепление и умеренные осадки.

В южных и западных областях дневные показатели температуры воздуха могут достигать рекордных значений, особенно в воскресенье, — предупредил Кибальчич. Поделиться

На фоне резкого потепления в большинстве областей могут наблюдаться туманы.

В субботу, 25 января , на западе Украины сухо, днем +1°...+6°.

На севере ночью местами возможен небольшой мокрый снег и туман, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Температура +2°...+7°.

В центральной части страны кое-где пройдут небольшие дожди, туман. Температура +3°...+8°.

На юге ночью пройдут умеренные дожди, днем местами ожидается небольшой дождь. В течение суток туман. Воздух прогреется до +7°...+12°.

На востоке ночью пройдут дожди и мокрый снег, днем местами возможен небольшой дождь. Ожидается туман. Температура днем 0...+5°.

В воскресенье, 26 января , на западе будет сухо, +6°...+11°.

На севере сухо, +4°...+9°.

В центральных регионах сухо, +5 ° ... +10 °.

В южных областях сухо, +7°...+12°.

На востоке также сухо, +2°...+7°.

Со своей стороны, синоптик Виталий Постригань отметил, что на погоду в Украине будет влиять циклон Eowin.

Январь 2025 года уверенно направляется к весне. Пока температурный фон составляет 2° тепла, что на 5° выше нормы, и январь имеет все шансы занять почетное первое место среди самых теплых месяцев, — прогнозирует Постригань. Поделиться

Столкновение холодного воздуха из Америки с теплыми массами с Азорских островов приведет к быстрому формированию и развитию штормового циклона Eowin. Уже сегодня он принесет в Ирландию и Великобританию осадки и шквалы скоростью 50-60 м/с.