За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ може здійснити нову масовану ракетну по Україні вже за місяць.

Коли армія РФ може знову масовано атакувати Україну ракетами

Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак - місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів, - пояснює Коваленко. Поширити

Він підкреслив, що така переодичність в масованих ракетних атаках злочинної армії РФ може бути пов’язана із накопиченими запасами ракет і обсягами їхнього виробництва.

За інформацією ГУР, станом на травень у країни-агресора було близько 40 "Цирконів", 400 "Оніксів", 240 "Калібрів", 25 ракет Х-59, не менше 150 Х-22, 80 "Кинджалів", близько 300 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

На думку Коваленка, наступна масована ракетна атака по Україні може відбутись через місяць.

Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури, - підкреслив аналітик. Поширити

Яку ціль переслідує злочинна армія РФ під час масованих ракетних атак по Україні

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова та аналітика Олександра Коваленка, метою таких жахливих масованих ракетних ударів по Україні є прагнення Кремля нав’язати свої умови завершення злочинної війни.

Тут саме про масовий терор, а не про тактичну чи стратегічну доцільність, - переконаний Коваленко. Поширити

У свою чергу Селезньов підкреслив, що росіяни цілилися по місцях, де зазвичай є скупчення мирних жителів.

Ми повинні розуміти наступне: зараз ворог реалізує тактику шоку та трепету. Путін напередодні саміту НАТО намагається показати всьому світу, що готовий йти до кінця і що його ніхто не зупинить. Щоб реакція була максимально емоційною, він вбиває дітей в "Охматдиті" та жінок у пологових будинках. Тобто найбільш вразливих наших громадян, - пояснює колишній речник Генштабу. Поширити

Таким чином російський диктатор Володимир Путін хоче домогтися, щоб Україна пішла на його умови - віддала під контроль Росії Севастополь, Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Задля реалізації такої місії глава Кремля вбиває мирних жителів.

При цьому Коваленко уточнив, що поки що складно сказати, чи пов'язана сьогоднішня атака з самітом НАТО і поїздкою президента України Володимира Зеленського до Польщі.