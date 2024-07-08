Коли чекати нової масованої ракетної атаки по Україні — прогнози аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли чекати нової масованої ракетної атаки по Україні — прогнози аналітиків

Ракетний удар РФ по Києву
Джерело:  РБК Україна

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ може здійснити нову масовану ракетну по Україні вже за місяць. 

Головні тези:

  • За прогнозами аналітиків, через місяць можлива нова масована ракетна атака РФ по Україні.
  • Масовані ракетні удари можуть бути пов'язані з накопиченими запасами ракет та стратегією шоку та трепету кремлівського диктатора Володимира Путіна.
  • Мета масованих ракетних атак полягає у нав'язуванні умов завершення злочинної війни Росії проти України.
  •  Путін намагається домогтися контролю над регіонами України через шокуючі дії, спрямовані на мирних жителів.
  • Аналітики підтверджують, що атаки РФ на Україну можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації перед самітом НАТО та поїздкою Зеленського до Польщі.

Коли армія РФ може знову масовано атакувати Україну ракетами

Сьогодні у нас 8 липня. Швидше за все, у них періодичність масованих атак - місяць. Є така особливість. Потім через кожні 2-5 днів запускають набагато менше, на мінімальному рівні. Зараз у них така тактика нанесення ударів, - пояснює Коваленко.

Він підкреслив, що така переодичність в масованих ракетних атаках злочинної армії РФ може бути пов’язана із накопиченими запасами ракет і обсягами їхнього виробництва.

За інформацією ГУР, станом на травень у країни-агресора було близько 40 "Цирконів", 400 "Оніксів", 240 "Калібрів", 25 ракет Х-59, не менше 150 Х-22, 80 "Кинджалів", близько 300 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

На думку Коваленка, наступна масована ракетна атака по Україні може відбутись через місяць.

Поки ми фіксуємо, що на початку місяця окупанти починають масовані удари. Але протягом місяця ми будемо бачити, як з періодичністю приблизно в ті ж 2-5 днів вони запускатимуть менший боєкомплект на рівні 5-10, до 15 ракет різної номенклатури, - підкреслив аналітик.

Яку ціль переслідує злочинна армія РФ під час масованих ракетних атак по Україні

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова та аналітика Олександра Коваленка, метою таких жахливих масованих ракетних ударів по Україні є прагнення Кремля нав’язати свої умови завершення злочинної війни.

Тут саме про масовий терор, а не про тактичну чи стратегічну доцільність, - переконаний Коваленко.

У свою чергу Селезньов підкреслив, що росіяни цілилися по місцях, де зазвичай є скупчення мирних жителів.

Ми повинні розуміти наступне: зараз ворог реалізує тактику шоку та трепету. Путін напередодні саміту НАТО намагається показати всьому світу, що готовий йти до кінця і що його ніхто не зупинить. Щоб реакція була максимально емоційною, він вбиває дітей в "Охматдиті" та жінок у пологових будинках. Тобто найбільш вразливих наших громадян, - пояснює колишній речник Генштабу.

Таким чином російський диктатор Володимир Путін хоче домогтися, щоб Україна пішла на його умови - віддала під контроль Росії Севастополь, Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Задля реалізації такої місії глава Кремля вбиває мирних жителів.

При цьому Коваленко уточнив, що поки що складно сказати, чи пов'язана сьогоднішня атака з самітом НАТО і поїздкою президента України Володимира Зеленського до Польщі.

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