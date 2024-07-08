По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ может осуществить новую массированную ракетную по Украине уже через месяц.

Когда армия РФ может снова массированно атаковать Украину ракетами

Сегодня у нас 8 июля. Скорее всего, у них периодичность массированных атак – месяц. Есть такая особенность. Затем через каждые 2-5 дней запускают гораздо меньше, на минимальном уровне. Сейчас у них такая тактика нанесения ударов, – объясняет Коваленко. Поделиться

Он подчеркнул, что подобная переодичность в массированных ракетных атаках преступной армии РФ может быть связана с накопленными запасами ракет и объемами их производства.

По информации ГУР, по состоянию на май у страны-агрессора было около 40 "Цирконов", 400 "Ониксов", 240 "Калибров", 25 ракет Х-59, не менее 150 Х-22, 80 "Кинжалов", около 300 ракет" "Искандер-М" и "Искандер-К".

По мнению Коваленко, следующая массированная ракетная атака по Украине может произойти через месяц.

Пока мы фиксируем, что в начале месяца оккупанты начинают массированные удары. Но в течение месяца мы будем видеть, как с периодичностью примерно в те же 2-5 дней они будут запускать меньший боекомплект на уровне 5-10 до 15 ракет разной номенклатуры, - подчеркнул аналитик. Поделиться

Какую цель преследует преступная армия РФ во время массированных ракетных атак по Украине

По словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева и аналитика Александра Коваленко, целью таких ужасных массированных ракетных ударов по Украине является стремление Кремля навязать свои условия завершения преступной войны.

Здесь именно о массовом терроре, а не о тактической или стратегической целесообразности, убежден Коваленко. Поделиться

В свою очередь Селезнев подчеркнул, что россияне целились по местам, где обычно есть скопления мирных жителей.

Мы должны понимать следующее: сейчас враг реализует тактику шока и трепета. Путин в преддверии саммита НАТО пытается показать всему миру, что готов идти до конца и что его никто не остановит. Чтобы реакция была максимально эмоциональной, он убивает детей в "Охматдете" и женщин в роддомах. То есть наиболее уязвимых наших граждан, – объясняет бывший спикер Генштаба. Поделиться

Таким образом, российский диктатор Владимир Путин хочет добиться, чтобы Украина пошла на его условия - отдала под контроль России Севастополь, Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации такой миссии глава Кремля убивает мирных жителей.

При этом Коваленко уточнил, что пока сложно сказать, связана ли сегодняшняя атака с саммитом НАТО и поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.