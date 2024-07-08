По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ может осуществить новую массированную ракетную по Украине уже через месяц.
Главные тезисы
- По словам аналитиков, через месяц возможна новая массированная ракетная атака РФ по Украине.
- Массированные ракетные удары связаны с накопленными запасами ракет и стратегией диктатора Путина.
- Цель атак - навязание условий завершения войны России против Украины.
- Путин использует тактику шока и трепета, устремляясь к контролю над регионами Украины.
- Цель массированных ударов - дестабилизация перед саммитом НАТО и поездкой Зеленского в Польшу.
Когда армия РФ может снова массированно атаковать Украину ракетами
Он подчеркнул, что подобная переодичность в массированных ракетных атаках преступной армии РФ может быть связана с накопленными запасами ракет и объемами их производства.
По информации ГУР, по состоянию на май у страны-агрессора было около 40 "Цирконов", 400 "Ониксов", 240 "Калибров", 25 ракет Х-59, не менее 150 Х-22, 80 "Кинжалов", около 300 ракет" "Искандер-М" и "Искандер-К".
По мнению Коваленко, следующая массированная ракетная атака по Украине может произойти через месяц.
Какую цель преследует преступная армия РФ во время массированных ракетных атак по Украине
По словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева и аналитика Александра Коваленко, целью таких ужасных массированных ракетных ударов по Украине является стремление Кремля навязать свои условия завершения преступной войны.
В свою очередь Селезнев подчеркнул, что россияне целились по местам, где обычно есть скопления мирных жителей.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин хочет добиться, чтобы Украина пошла на его условия - отдала под контроль России Севастополь, Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации такой миссии глава Кремля убивает мирных жителей.
При этом Коваленко уточнил, что пока сложно сказать, связана ли сегодняшняя атака с саммитом НАТО и поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.
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