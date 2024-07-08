Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля более 200 млн долл — Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля более 200 млн долл — Forbes

Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля более 200 млн долл — Forbes
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Источник:  Forbes

Россия в ходе массированного удара 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов. Стоимость выпущенных ракет составляет – 200-250 млн долларов.

Главные тезисы

 

  • Противовоздушной обороне удалось сбить 30 ракет, предотвратив более серьезные разрушения.
  • В результате вражеской атаки погибли 31 человек, еще 125 пострадали.
  • Российская атака повлекла за собой разрушение трансформаторных подстанций и электросетей в Кривом Роге и Днепре.
  • Следственные органы подтвердили, что вражеская ракета Х-101 была запущена по детской больнице “Охматдет” в Киеве.

Сколько стоит РФ новая массированная атака на Украину 8 июля

Как отмечает издание, Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ.

Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость атаки страны-террориста можно оценить от 200 млн до 250 млн дол.

Среди запущенных ракет: одна аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистических ракеты "Искандер-М"; одна крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Сообщается, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 ракет: одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистических ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр"; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Отмечается, что стоимость сбитых ракет оценивается в пределах от 160 млн. до 200 млн. дол.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.

В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

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