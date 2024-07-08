Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня понад 200 млн дол — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня понад 200 млн дол — Forbes

Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня понад 200 млн дол — Forbes
Джерело:  Forbes

Росія під час масованого удару 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів. Вартість випущених ракет складає — 200-250 млн доларів.

Головні тези:

 

  • Вартість атаки оцінюється від 200 до 250 млн доларів за попередніми даними.
  • Протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет, загинула 31 людина, понад 120 постраждалих.
  • Унаслідок атаки були повністю або частково зруйновані три трансформаторні підстанції та пошкоджені електромережі в Києві, Кривому Розі та Дніпрі.
  • Наслідком ракетної атаки також стали жертви в Покровську на Донеччині, де ракета влучила в підприємство, що призвело до загибелі людей.

Скільки коштує РФ нова масована атака на Україну 8 липня

Як зазначає видання, Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ.

З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки країни-терориста можна оцінити від 200 млн до 250 млн дол.

Серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одна крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Повідомляється, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр"; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Зазначається, що вартість збитих ракет оцінюється у межах від 160 млн до 200 млн дол.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.

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