Коли людина відчуває пік щастя — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коли людина відчуває пік щастя — відповідь вчених

щастя
Джерело:  online.ua

Результати нового дослідження вказують на те, що саме після пробудження людина відчуває себе максимально щасливою. Як виявилося, у цей період доби світ здається набагато кращим та яскравішим.

Головні тези:

  • Більшість людей відчувають пік щастя у вівторок.
  • Сезони також мають велике значення: до прикладу, саме взимку люди найчастіше стикаються з депресією. 

Настрій та стан щастя змінюється протягом дня

За словами науковців, найгірший настрій людину навідує приблизно опівночі, пише BMJ Mental Health.

Щоб дізнатися такі цікаві факти, вчені уважно проаналізували дані соціального дослідження UCL COVID-19, яке розпочалося ще 5 років тому.

У ньому науковці знайшли близько мільйон відповідей на опитування від 50 тисяч дорослих учасників.

Як зазначають автори дослідження, вони уважно оцінювали такі фактори, як вік, стан здоров’я та наявність роботи.

Науковці дійшли висновку, що втіха від ритму свого життя були вищими в понеділок і п’ятницю, ніж у неділю. А відчуття щастя було вищим у вівторок.

Фото: unsplash.com

Що цікаво, почуття самотності не мало відмінностей у різні дні тижня.

Вчені виявили, що сезон також має вплив на настрій — люди, як правило, мали нижчий рівень депресивних та тривожних симптомів і самотності, а також вищий рівень щастя і задоволеності життям навесні, влітку та восени.

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