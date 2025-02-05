Когда человек чувствует пик счастья — ответ ученых

Результаты нового исследования указывают на то, что именно после пробуждения человек чувствует себя максимально счастливым. Как оказалось, в этот период суток мир кажется намного лучше и ярче.

Настроение и состояние счастья меняются в течение дня

По словам ученых, самое плохое настроение человека посещает примерно в полночь, пишет BMJ Mental Health.

Чтобы узнать интересные факты, ученые внимательно проанализировали данные социального исследования UCL COVID-19, которое началось еще 5 лет назад.

В нем ученые нашли около миллиона ответов на опрос от 50 тысяч взрослых участников.

Как отмечают авторы исследования, они внимательно оценивали такие факторы как возраст, состояние здоровья и наличие работы.

Ученые пришли к выводу, что удовольствие от ритма своей жизни было выше в понедельник и пятницу, чем в воскресенье. А ощущение счастья было выше во вторник.

Фото: unsplash.com

Что интересно, чувство одиночества не имело отличий в разные дни недели.