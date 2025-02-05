Когда человек чувствует пик счастья — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Когда человек чувствует пик счастья — ответ ученых

счастье
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Источник:  online.ua

Результаты нового исследования указывают на то, что именно после пробуждения человек чувствует себя максимально счастливым. Как оказалось, в этот период суток мир кажется намного лучше и ярче.

Главные тезисы

  • Большинство людей испытывают пик счастья во вторник.
  • Сезоны также имеют большое значение: например, именно зимой люди чаще всего сталкиваются с депрессией.

Настроение и состояние счастья меняются в течение дня

По словам ученых, самое плохое настроение человека посещает примерно в полночь, пишет BMJ Mental Health.

Чтобы узнать интересные факты, ученые внимательно проанализировали данные социального исследования UCL COVID-19, которое началось еще 5 лет назад.

В нем ученые нашли около миллиона ответов на опрос от 50 тысяч взрослых участников.

Как отмечают авторы исследования, они внимательно оценивали такие факторы как возраст, состояние здоровья и наличие работы.

Ученые пришли к выводу, что удовольствие от ритма своей жизни было выше в понедельник и пятницу, чем в воскресенье. А ощущение счастья было выше во вторник.

Фото: unsplash.com

Что интересно, чувство одиночества не имело отличий в разные дни недели.

Ученые обнаружили, что сезон также оказывает влияние на настроение — люди, как правило, имели более низкий уровень депрессивных и тревожных симптомов и одиночества, а также более высокий уровень счастья и удовлетворенности жизнью весной, летом и осенью.

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