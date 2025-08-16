Коли людство досягне безсмертя — прогноз футуролога

На переконання футуролога Google Рейа Курцвейла, ера безсмертя може початися набагато раніше, ніж вважалося досі. Так, він озвучив прогноз, що люди зможуть зупинити старіння протягом найближчих 5 років.

Безсмертя цілком реальне?

Як зазначає indiandefencereview.com, Курцвейл — дійсно майстер своєї справи, адже 115 із 147 його прогнозів, зроблених у 1990 році, були "повністю правильними".

До прикладу, він передбачав появу інтернету, домінування бездротових пристроїв і навіть розвиток помічників на базі штучного інтелекту.

Нещодавно Курцвейл представив концепцію, яку він назвав "швидкість втечі" довголіття.

Що важливо розуміти, йдеться про точку згідно з якою медичний прогрес додає понад рік очікуваної тривалості життя щороку, де-факто випереджаючи процес старіння.

За словами експерта, у цьому процесі ключову роль відіграє конвергенція одразу 3 технологій: