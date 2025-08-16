Коли людство досягне безсмертя — прогноз футуролога

На переконання футуролога Google Рейа Курцвейла, ера безсмертя може початися набагато раніше, ніж вважалося досі. Так, він озвучив прогноз, що люди зможуть зупинити старіння протягом найближчих 5 років.
Головні тези:
- Штучний інтелект дозволяє діагностувати захворювання швидше та точніше, ніж люди.
- Нанотехнології можуть відновлювати клітини, боротися з патогенами та виправляти пошкодження тканин на молекулярному рівні.
Безсмертя цілком реальне?
Як зазначає indiandefencereview.com, Курцвейл — дійсно майстер своєї справи, адже 115 із 147 його прогнозів, зроблених у 1990 році, були "повністю правильними".
До прикладу, він передбачав появу інтернету, домінування бездротових пристроїв і навіть розвиток помічників на базі штучного інтелекту.
Нещодавно Курцвейл представив концепцію, яку він назвав "швидкість втечі" довголіття.
Що важливо розуміти, йдеться про точку згідно з якою медичний прогрес додає понад рік очікуваної тривалості життя щороку, де-факто випереджаючи процес старіння.
За словами експерта, у цьому процесі ключову роль відіграє конвергенція одразу 3 технологій:
Штучний інтелект: саме він може діагностувати захворювання швидше й точніше, ніж лікарі-люди, а також розробляти персоналізовані методи лікування й навіть моделювати геном людини;
Нанотехнології: Курцвейл озвучив прогноз, що наноботи врешті-решт патрулюватимуть кровоносну систему людини, відновлюючи клітини, атакуючи патогени і навіть повертаючи назад пошкодження тканин на молекулярному рівні.
Біотехнологія і редагування генів: на думку експерта, саме ці технології незабаром почнуть використовувати для зупинки старіння та стирання його наслідків.
