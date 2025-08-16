Коли людство досягне безсмертя — прогноз футуролога
Коли людство досягне безсмертя — прогноз футуролога

Безсмертя цілком реальне?
На переконання футуролога Google Рейа Курцвейла, ера безсмертя може початися набагато раніше, ніж вважалося досі. Так, він озвучив прогноз, що люди зможуть зупинити старіння протягом найближчих 5 років.

Головні тези:

  • Штучний інтелект дозволяє діагностувати захворювання швидше та точніше, ніж люди.
  • Нанотехнології можуть відновлювати клітини, боротися з патогенами та виправляти пошкодження тканин на молекулярному рівні.

Як зазначає indiandefencereview.com, Курцвейл — дійсно майстер своєї справи, адже 115 із 147 його прогнозів, зроблених у 1990 році, були "повністю правильними".

До прикладу, він передбачав появу інтернету, домінування бездротових пристроїв і навіть розвиток помічників на базі штучного інтелекту.

Нещодавно Курцвейл представив концепцію, яку він назвав "швидкість втечі" довголіття.

Що важливо розуміти, йдеться про точку згідно з якою медичний прогрес додає понад рік очікуваної тривалості життя щороку, де-факто випереджаючи процес старіння.

За словами експерта, у цьому процесі ключову роль відіграє конвергенція одразу 3 технологій:

  1. Штучний інтелект: саме він може діагностувати захворювання швидше й точніше, ніж лікарі-люди, а також розробляти персоналізовані методи лікування й навіть моделювати геном людини;

  2. Нанотехнології: Курцвейл озвучив прогноз, що наноботи врешті-решт патрулюватимуть кровоносну систему людини, відновлюючи клітини, атакуючи патогени і навіть повертаючи назад пошкодження тканин на молекулярному рівні.

  3. Біотехнологія і редагування генів: на думку експерта, саме ці технології незабаром почнуть використовувати для зупинки старіння та стирання його наслідків.

