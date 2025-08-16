Когда человечество достигнет бессмертия — прогноз футуролога
Когда человечество достигнет бессмертия — прогноз футуролога

Источник:  online.ua

По мнению футуролога Google Рейа Курцвейла, эра бессмертия может начаться гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Так, он озвучил прогноз, что люди смогут остановить старение в течение ближайших 5 лет.

Главные тезисы

  • Искусственный интеллект позволяет диагностировать заболевание быстрее и точнее, чем люди.
  • Нанотехнологии могут восстанавливать клетки, бороться с патогенами и исправлять повреждения тканей на молекулярном уровне.

Как отмечает indiandefencereview.com, Курцвейл — действительно мастер своего дела, ведь 115 из 147 его прогнозов, сделанных в 1990 году, были "полностью правильными".

К примеру, он спрогнозировал появление интернета, доминирование беспроводных устройств и даже развитие помощников на основе искусственного интеллекта.

Недавно Курцвейл представил концепцию, которую он назвал "скоростью убегания" долголетия.

Что важно понимать, речь идет о точке, согласно которой медицинский прогресс добавляет более года ожидаемой продолжительности жизни ежегодно, де-факто опережая процесс старения.

По словам эксперта, в этом процессе ключевую роль играет конвергенция сразу трех технологий:

  1. Искусственный интеллект: именно он может диагностировать заболевание быстрее и точнее, чем врачи-люди, а также разрабатывать персонализированные методы и даже моделировать геном человека;

  2. Нанотехнологии: Курцвейл озвучил прогноз, что наноботы будут патрулировать кровеносную систему человека, восстанавливая клетки, атакуя патогены и даже возвращая назад повреждения тканей на молекулярном уровне.

  3. Биотехнология и редактирование генов: по мнению эксперта, именно эти технологии скоро начнут использовать для остановки старения и стирания его последствий.

