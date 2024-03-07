Коли може початися ескалація у війні РФ проти України — прогноз Кемерона

На переконання очільника МЗС Британії Девіда Кемерона, ескалацією російсько-українській війні можна вважати лише ситуацію, коли солдат НАТО вбиватиме солдата РФ.
Як Кемерон коментує війну РФ проти України
Журналісти попросили британського дипломата прокоментувати питання надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus.
Він звернув увагу на те, що партнерів офіційного Києва постійно попереджали, що надання ЗСУ певної зброї буде розцінюватися Росією як ескалація, проте цього не сталося.
Журналісти поцікавилися у британського дипломата, чи не підштовхує Лондон команду Олафа Шольца до надання Україні ракет.
За словами очільника МЗС, він не збирається грати на руку російському наративу про розкол всередині Альянсу.
Шольц вигадав ще одне виправдання для відмови надання Україні Taurus
За словами німецького лідера Олафа Шольца, він не розглядає варіант постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.
Як стверджує канцлер ФРН, офіційний Берлін хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.
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