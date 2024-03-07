Коли може початися ескалація у війні РФ проти України — прогноз Кемерона

На переконання очільника МЗС Британії Девіда Кемерона, ескалацією російсько-українській війні можна вважати лише ситуацію, коли солдат НАТО вбиватиме солдата РФ.

Як Кемерон коментує війну РФ проти України

Журналісти попросили британського дипломата прокоментувати питання надання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus.

Він звернув увагу на те, що партнерів офіційного Києва постійно попереджали, що надання ЗСУ певної зброї буде розцінюватися Росією як ескалація, проте цього не сталося.

Якщо ви допомагаєте країні захистити себе від незаконної і абсолютно невиправданої агресії, то ніщо не завадить вам допомогти Україні відвоювати свою територію. Поки Захід не перебуває в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не є ескалацією. Девід Кемерон Глава МЗС Великої Британії

Журналісти поцікавилися у британського дипломата, чи не підштовхує Лондон команду Олафа Шольца до надання Україні ракет.

За словами очільника МЗС, він не збирається грати на руку російському наративу про розкол всередині Альянсу.

Існує неймовірна єдність, але звичайно, у нас будуть сфери, де ми зможемо обговорити, що ще ми можемо зробити. Коли йдеться про далекобійну зброю, я можу говорити лише про досвід Британії, який свідчить про ефективність цієї зброї, — зазначив Кемерон. Поширити

Шольц вигадав ще одне виправдання для відмови надання Україні Taurus

За словами німецького лідера Олафа Шольца, він не розглядає варіант постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь, — заявив він. Поширити