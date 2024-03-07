Когда может начаться эскалация в войне РФ против Украины — прогноз Кэмерона

По убеждению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, эскалацией российско-украинской войне можно считать только ситуацию, когда солдат НАТО будет убивать солдата РФ.

Как Кэмерон комментирует войну РФ против Украины

Журналисты попросили британского дипломата прокомментировать вопрос предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.

Он обратил внимание на то, что партнеров официального Киева постоянно предупреждали, что предоставление ВСУ определенного оружия будет расцениваться Россией как эскалация, однако этого не произошло.

Если вы помогаете стране оградить себя от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то ничто не помешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию. Пока Запад не находится в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не эскалация. Дэвид Кэмерон Глава МИД Великобритании

Журналисты поинтересовались у британского дипломата, не подталкивает ли Лондон команду Олафа Шольца к предоставлению Украине ракет.

По словам главы МИД, он не собирается играть на руку российскому нарративу о расколе внутри Альянса.

Существует невероятное единство, но, конечно, у нас будут сферы, где мы сможем обсудить, что еще мы можем сделать. Когда речь идет о дальнобойном оружии, я могу говорить только об опыте Британии, свидетельствующем об эффективности этого оружия, — отметил Кэмерон. Поделиться

Шольц придумал еще одно оправдание для отказа в предоставлении Украине Taurus

По словам немецкого лидера Олафа Шольца, он не рассматривает вариант поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат.

Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений, — заявил он. Поделиться