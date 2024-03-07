Когда может начаться эскалация в войне РФ против Украины — прогноз Кэмерона

По убеждению главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, эскалацией российско-украинской войне можно считать только ситуацию, когда солдат НАТО будет убивать солдата РФ.
Как Кэмерон комментирует войну РФ против Украины
Журналисты попросили британского дипломата прокомментировать вопрос предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.
Он обратил внимание на то, что партнеров официального Киева постоянно предупреждали, что предоставление ВСУ определенного оружия будет расцениваться Россией как эскалация, однако этого не произошло.
Журналисты поинтересовались у британского дипломата, не подталкивает ли Лондон команду Олафа Шольца к предоставлению Украине ракет.
По словам главы МИД, он не собирается играть на руку российскому нарративу о расколе внутри Альянса.
Шольц придумал еще одно оправдание для отказа в предоставлении Украине Taurus
По словам немецкого лидера Олафа Шольца, он не рассматривает вариант поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации нужно привлечь немецких солдат.
Как утверждает канцлер ФРГ, официальный Берлин хочет "иметь контроль" за поставленным Киевом вооружением, но это возможно только с участием немецких солдат.
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