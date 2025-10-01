Коли на Землі остаточно зникне кисень — попередження NASA

Команда науковців NASA разом з вченими з Університету Тохо дійшли висновку, що приблизно за один мільярд років в атмосфері нашої планети зникне кисень. Де-факто це означатиме, що складне життя у нинішньому вигляді стане неможливим.
Головні тези:
- Разом із киснем зникне й озоновий шар.
- Після цього поверхня планети стане беззахисною під ударом сонячної радіації.
Земля наближається до своєї загибелі
Як повідомляє видання Le Ravi, невідворотний колапс буде спровокований поступовим нагріванням Сонця.
Ні для кого не секрет, що без CO₂ рослини не зможуть здійснювати фотосинтез, а отже — перестануть виробляти кисень.
На цьому тлі швидко почнуть вимирати ліси, кисень в атмосфері остаточно вичерпається, а тварини та люди не зможуть вижити.
Як зазначають науковці, колапс "кисневої ери" настане в далекому майбутньому.
Однак це важливе відкриття повинно нагадати людству, що потрібно якомога швидше замислитися про крихкість нашої атмосфери.
