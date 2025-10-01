Коли на Землі остаточно зникне кисень — попередження NASA
Земля наближається до своєї загибелі
Джерело:  online.ua

Команда науковців NASA разом з вченими з Університету Тохо дійшли висновку, що приблизно за один мільярд років в атмосфері нашої планети зникне кисень. Де-факто це означатиме, що складне життя у нинішньому вигляді стане неможливим.

Головні тези:

  • Разом із киснем зникне й озоновий шар.
  • Після цього поверхня планети стане беззахисною під ударом сонячної радіації.

Як повідомляє видання Le Ravi, невідворотний колапс буде спровокований поступовим нагріванням Сонця.

Ні для кого не секрет, що без CO₂ рослини не зможуть здійснювати фотосинтез, а отже — перестануть виробляти кисень.

На цьому тлі швидко почнуть вимирати ліси, кисень в атмосфері остаточно вичерпається, а тварини та люди не зможуть вижити.

Коли процес стане незворотним, на Землі виживуть лише анаеробні мікроорганізми, здатні жити без кисню. Водночас концентрація метану зросте, повітря стане токсичним, а планета поступово перетвориться на безплідну скелю, подібну до тієї, якою вона була мільярди років тому.

Як зазначають науковці, колапс "кисневої ери" настане в далекому майбутньому.

Однак це важливе відкриття повинно нагадати людству, що потрібно якомога швидше замислитися про крихкість нашої атмосфери.

Навіть планета, яку ми сприймаємо як вічно гостинну, насправді тимчасова, — висловили свою думку з цього приводу автори дослідження Казумі Озакі та Крістофер Рейнхард.

