Когда на Земле окончательно исчезнет кислород — предупреждение NASA

Команда ученых NASA вместе с учеными из Университета Тохо пришли к выводу, что примерно за один миллиард лет в атмосфере нашей планеты исчезнет кислород. Де-факто это будет означать, что сложная жизнь в нынешнем виде станет невозможной.

Земля близится к своей гибели

Как сообщает издание Le Ravi, неотвратимый коллапс будет спровоцирован постепенным нагревом Солнца.

Ни для кого не секрет, что без CO₂ растения не смогут осуществлять фотосинтез, а значит, перестанут производить кислород.

На этом фоне скоро начнут вымирать леса, кислород в атмосфере окончательно иссякнет, а животные и люди не смогут выжить.

Когда процесс станет необратимым, на Земле выживут только анаэробные микроорганизмы, способные жить без кислорода. В то же время концентрация метана возрастет, воздух станет токсичным, а планета постепенно превратится в бесплодную скалу, подобную той, какой она была миллиарды лет назад. Поделиться

Как отмечают ученые, коллапс "кислородной эры" наступит в далеком будущем.

Однако это важное открытие должно напомнить человечеству, что нужно как можно скорее задуматься о хрупкости нашей атмосферы.