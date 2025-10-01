Когда на Земле окончательно исчезнет кислород — предупреждение NASA

Команда ученых NASA вместе с учеными из Университета Тохо пришли к выводу, что примерно за один миллиард лет в атмосфере нашей планеты исчезнет кислород. Де-факто это будет означать, что сложная жизнь в нынешнем виде станет невозможной.
Главные тезисы
- Вместе с кислородом исчезнет и озоновый слой.
- После этого поверхность планеты станет беззащитной под ударом солнечной радиации.
Земля близится к своей гибели
Как сообщает издание Le Ravi, неотвратимый коллапс будет спровоцирован постепенным нагревом Солнца.
Ни для кого не секрет, что без CO₂ растения не смогут осуществлять фотосинтез, а значит, перестанут производить кислород.
На этом фоне скоро начнут вымирать леса, кислород в атмосфере окончательно иссякнет, а животные и люди не смогут выжить.
Как отмечают ученые, коллапс "кислородной эры" наступит в далеком будущем.
Однако это важное открытие должно напомнить человечеству, что нужно как можно скорее задуматься о хрупкости нашей атмосферы.
