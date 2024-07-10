Коли настане пік спеки в Україні. Синоптики назвали точні дати

Відома синоптикиня Наталка Діденко попереджає українців, що кульмінаційні температури ще попереду, а спека буде тривалою, тому варто підготуватися та налаштуватися.

Спека в Україні буде посилюватися

Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно, — наголосила Наталка Діденко. Поширити

Вона також уточнила, що пік спеки ще не настав — його варто очікувати 14-17 липня.

Трохи навіть неймовірно, але завтра, 10-го липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері 10 липня, — додає Діденко. Поширити

Фото: facebook.com/tala.didenko

Своїм прогнозом також поділилися експерти Українського гідрометцентру.

За їхніми словами, саме зараз ми переживаємо один з найспекотніших тижнів цього літа.

Одна з головних причин такої аномальної погоди — поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.

Якою буде погода в регіонах України

Синоптики звертають увагу на те, що 10-11 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди буде надзвичайна спека — йдеться про +40°.

Що стосується решти території України, то вночі варто очікувати +15°...+22°, а вдень повітря прогріватиметься до +30°...+34°.

Окрім того, наголошується, що у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями температура сягатиме +35°...+37°.

12 липня у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі буде +20°...+26°, а вдень сильна спека +35°...+39°, у Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека +40°, — йдеться в повідомленні синоптиків. Поширити

За словами експертів, на решті території вночі буде +17°...+23°, вдень стовпчики термометрів покажуть +30°...+34°.

У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій місцями сильна спека, +35°...+36°.