Коли настане пік спеки в Україні. Синоптики назвали точні дати
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли настане пік спеки в Україні. Синоптики назвали точні дати

спека
Джерело:  Наталка Діденко

Відома синоптикиня Наталка Діденко попереджає українців, що кульмінаційні температури ще попереду, а спека буде тривалою, тому варто підготуватися та налаштуватися.

Головні тези:

  • Синоптики прогнозують, що пік спеки в Україні настане з 14 по 17 липня.
  • Тиждень, який зараз переживаємо, вважається одним з найспекотніших цього літа.
  • Причиною аномальної погоди є поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.
  • На південному та східному регіонах України очікується надзвичайна спека до +40°.

Спека в Україні буде посилюватися

Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно, — наголосила Наталка Діденко.

Вона також уточнила, що пік спеки ще не настав — його варто очікувати 14-17 липня.

Трохи навіть неймовірно, але завтра, 10-го липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері 10 липня, — додає Діденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Своїм прогнозом також поділилися експерти Українського гідрометцентру.

За їхніми словами, саме зараз ми переживаємо один з найспекотніших тижнів цього літа.

Одна з головних причин такої аномальної погоди — поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.

Якою буде погода в регіонах України

Синоптики звертають увагу на те, що 10-11 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди буде надзвичайна спека — йдеться про +40°.

Що стосується решти території України, то вночі варто очікувати +15°...+22°, а вдень повітря прогріватиметься до +30°...+34°.

Окрім того, наголошується, що у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями температура сягатиме +35°...+37°.

12 липня у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі буде +20°...+26°, а вдень сильна спека +35°...+39°, у Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека +40°, — йдеться в повідомленні синоптиків.

За словами експертів, на решті території вночі буде +17°...+23°, вдень стовпчики термометрів покажуть +30°...+34°.

У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій місцями сильна спека, +35°...+36°.

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