Коли настане пік спеки в Україні. Синоптики назвали точні дати

Відома синоптикиня Наталка Діденко попереджає українців, що кульмінаційні температури ще попереду, а спека буде тривалою, тому варто підготуватися та налаштуватися.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують, що пік спеки в Україні настане з 14 по 17 липня.
- Тиждень, який зараз переживаємо, вважається одним з найспекотніших цього літа.
- Причиною аномальної погоди є поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.
- На південному та східному регіонах України очікується надзвичайна спека до +40°.
Спека в Україні буде посилюватися
Вона також уточнила, що пік спеки ще не настав — його варто очікувати 14-17 липня.
Своїм прогнозом також поділилися експерти Українського гідрометцентру.
За їхніми словами, саме зараз ми переживаємо один з найспекотніших тижнів цього літа.
Одна з головних причин такої аномальної погоди — поле підвищеного тиску у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки.
Якою буде погода в регіонах України
Синоптики звертають увагу на те, що 10-11 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди буде надзвичайна спека — йдеться про +40°.
Що стосується решти території України, то вночі варто очікувати +15°...+22°, а вдень повітря прогріватиметься до +30°...+34°.
Окрім того, наголошується, що у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями температура сягатиме +35°...+37°.
За словами експертів, на решті території вночі буде +17°...+23°, вдень стовпчики термометрів покажуть +30°...+34°.
У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій місцями сильна спека, +35°...+36°.
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