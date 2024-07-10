Когда наступит пик жары в Украине. Синоптики назвали точные даты

Известная синоптик Наталья Диденко предупреждает украинцев, что кульминационные температуры еще впереди, а жара будет продолжительной, поэтому стоит подготовиться и настроиться.

Жара в Украине будет усиливаться

В дальнейшем жара усилится. Продолжится долго, но не вечно, — подчеркнула Наталья Диденко. Поделиться

Она также уточнила, что пик жары еще не наступил — его следует ожидать 14-17 июля.

Немного даже невероятно, но завтра, 10 июля, есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавская, Харьковская, Сумская области. Скорее всего, осадки появятся вечером 10 июля, — добавляет Диденко. Поделиться

Фото: facebook.com/tala.didenko

Своим прогнозом также поделились эксперты Украинского гидрометцентра.

По их словам, именно сейчас мы переживаем одну из самых жарких недель этого лета.

Одна из главных причин такой аномальной погоды — поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки.

Какая будет погода в регионах Украины

Синоптики обращают внимание на то, что 10-11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях иногда будет чрезвычайная жара — речь идет о +40°.

Что касается остальной территории Украины, то ночью следует ожидать +15°...+22°, а днем воздух будет прогреваться до +30°...+34°.

Кроме того, сообщается, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами температура будет достигать +35 ° ... +37 °.

12 июля в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью будет +20°...+26°, а днем сильная жара +35°...+39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40° , — сказано в сообщении синоптиков. Поделиться

По словам экспертов, на остальной территории ночью будет +17°...+23°, днем столбики термометров покажут +30°...+34°.

В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой местами сильная жара +35°...+36°.