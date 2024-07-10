Когда наступит пик жары в Украине. Синоптики назвали точные даты

Известная синоптик Наталья Диденко предупреждает украинцев, что кульминационные температуры еще впереди, а жара будет продолжительной, поэтому стоит подготовиться и настроиться.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют, что пик жары в Украине наступит с 14 по 17 июля.
- Неделя, которую сейчас переживаем, считается одной из самых жарких этим летом.
- Причиной аномальной погоды является поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки.
- В южном и восточном регионах Украины ожидается чрезвычайная жара до +40°.
Жара в Украине будет усиливаться
Она также уточнила, что пик жары еще не наступил — его следует ожидать 14-17 июля.
Своим прогнозом также поделились эксперты Украинского гидрометцентра.
По их словам, именно сейчас мы переживаем одну из самых жарких недель этого лета.
Одна из главных причин такой аномальной погоды — поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки.
Какая будет погода в регионах Украины
Синоптики обращают внимание на то, что 10-11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях иногда будет чрезвычайная жара — речь идет о +40°.
Что касается остальной территории Украины, то ночью следует ожидать +15°...+22°, а днем воздух будет прогреваться до +30°...+34°.
Кроме того, сообщается, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами температура будет достигать +35 ° ... +37 °.
По словам экспертов, на остальной территории ночью будет +17°...+23°, днем столбики термометров покажут +30°...+34°.
В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой местами сильная жара +35°...+36°.
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