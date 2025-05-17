Коли почалася найжахливіша епоха людства — відповідь істориків

Більшість іноземних істориків дійшли висновку, що 536 рік н. е. став початком особливо похмурої глави в історії людства, принаймні в деяких регіонах світу. Що важливо розуміти, той період часу був похмурим не лише через масові кровопролиття на тлі воєн та лютих хвороб. Саме тоді сталося виверження вулкана, яке викинуло в небо попіл і пил, сховавши сонце за м'яким сірим серпанком.

536 рік н. е. був одним з найважчих в історії людства

Про події тих часів розповідав римський державний діяч Кассіодор.

За словами останнього, люди були налякані незвичайними знаками на небесах, адже не розуміли, що відбувається та що це все може значити.

Сонце, перше із зірок, здається, втратило своє звичне світло і має блакитний вигляд... Ми дивуємося, що не бачимо тіней наших тіл опівдні, відчуваємо, як могутня сила його тепла витрачається на неміч [...] Місяць позбавлений своєї природної пишноти, — скаржився Кассіодор. Поширити

Своїми думками з цього приводу також ділився візантійський історик Прокопій, який тоді мешкав Близькому Сході.

Він згадував про "страх", який полонив людство після туманного затемнення Сонця.

Що важливо розуміти, лише 7 років тому були оприлюднені вагомі докази того, що саме виверження вулкану, яке відбулося в Ісландії, так сильно злякало людей.