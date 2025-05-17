Когда началась самая ужасная эпоха человечества – ответ историков

Большинство иностранных историков пришли к выводу, что 536 год н. е. стал началом особо мрачной главы в истории человечества, по крайней мере, в некоторых регионах мира. Что важно понимать, тот период времени был хмурым не только из-за массовых кровопролитий на фоне войн и свирепых болезней. Именно тогда произошло извержение вулкана, выбросившее в небо пепел и пыль, спрятав солнце за мягкой серой дымкой.

536 год н. э. был одним из самых трудных в истории человечества

О событиях того времени рассказывал римский государственный деятель Кассиодор.

По словам последнего, люди были напуганы необычными знаками на небесах, ведь не понимали, что происходит и что все это значит.

Солнце, первое из звезд, кажется, потеряло свой привычный свет и выглядит голубым... Мы удивляемся, что не видим теней наших тел в полдень, чувствуем, как могучая сила его тепла тратится на немощь [...] Луна лишена своего естественного великолепия, — жаловался Кассиодор. Поделиться

Своими мыслями по этому поводу также делился византийский историк Прокопий, живший тогда на Ближнем Востоке.

Он упоминал о "страхе", который пленил человечество после туманного затмения Солнца.

Что важно понимать, лишь 7 лет назад были обнародованы веские доказательства того, что именно извержение вулкана, которое произошло в Исландии, так сильно напугало людей.