Коли почнеться апокаліпсис. Що відомо про моторошний прогноз Ньютона
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коли почнеться апокаліпсис. Що відомо про моторошний прогноз Ньютона

кінець світу
Джерело:  online.ua

Ісаак Ньютон —  легендарний англійський науковець, творець класичної фізики. Однак вкрай мало людей знають про те, що він цікавився алхімією, окультизмом та біблійним апокаліпсисом. Геній навіть намагався спрогнозувати, коли станеться кінець світу.

Головні тези:

  • Ісаак Ньютон використовував свої знання алхімії та окультизму для прогнозування майбутнього.
  • Він вірив у існування Бога й ніколи цього не заперечував.
  • Науковець спирався на пророцтво в 8-му розділі книги Даниїла, передбачаючи кінець світу.

Що відомо про пророцтво Ісаака Ньютона

Як пише iflscience, вчений намагався передбачити кінець світу, орієнтуючись на своє протестантське розуміння Біблії та подій після неї.

Згідно з його прогнозами, апокаліпсис розпочнеться у 2060 році. Відомо, що Ньютон опирався на пророцтво в 8-му розділі книги Даниїла.

Науковець писав: "Аж до вечора і ранку днів дві тисячі триста, і святе очиститься".

Зазначається, що ці дні не почалися після зруйнування Єрусалима і храму римлянами в 70 році н.е, перед пануванням римських пап чи після воцаріння Григорія сьомого. Ньютон вірив в апокаліптичні видіння в Біблії, де в кінці світу відбудеться битва Армагеддон між "Гогом і Магогом".

Ісаак Ньютон (Фото: wikipedia.org)

Яким буде кінець світу

На переконання вченого, син Божий, Ісус Христос, повернеться на Землю у 2060 році і встановить глобальне Царство миру..

Окрім того, він прогнозував, що Вавилон (корумпована Тринітарна церква — ред.) також впаде, і істинне Євангеліє буде проповідуватися відкрито.

Що важливо розуміти, Ісаак Ньютон зробив це передбачення для себе,оскільки його завжди засмучувало, коли подібні прогнози не втілювалися в життя.

Водночас він прямо писав в одному передбаченні, що не хоче, аби його бачили.

Я згадую це не для того, щоб стверджувати, коли настане час кінця, але щоб покласти край необдуманим здогадкам вигадливих людей, які часто пророкують час кінця, і тим самим дискредитують священні пророцтва, — пояснював науковець.

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