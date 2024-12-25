Коли почнеться апокаліпсис. Що відомо про моторошний прогноз Ньютона

Ісаак Ньютон — легендарний англійський науковець, творець класичної фізики. Однак вкрай мало людей знають про те, що він цікавився алхімією, окультизмом та біблійним апокаліпсисом. Геній навіть намагався спрогнозувати, коли станеться кінець світу.

Що відомо про пророцтво Ісаака Ньютона

Як пише iflscience, вчений намагався передбачити кінець світу, орієнтуючись на своє протестантське розуміння Біблії та подій після неї.

Згідно з його прогнозами, апокаліпсис розпочнеться у 2060 році. Відомо, що Ньютон опирався на пророцтво в 8-му розділі книги Даниїла.

Науковець писав: "Аж до вечора і ранку днів дві тисячі триста, і святе очиститься".

Зазначається, що ці дні не почалися після зруйнування Єрусалима і храму римлянами в 70 році н.е, перед пануванням римських пап чи після воцаріння Григорія сьомого. Ньютон вірив в апокаліптичні видіння в Біблії, де в кінці світу відбудеться битва Армагеддон між "Гогом і Магогом". Поширити

Ісаак Ньютон (Фото: wikipedia.org)

Яким буде кінець світу

На переконання вченого, син Божий, Ісус Христос, повернеться на Землю у 2060 році і встановить глобальне Царство миру..

Окрім того, він прогнозував, що Вавилон (корумпована Тринітарна церква — ред.) також впаде, і істинне Євангеліє буде проповідуватися відкрито.

Що важливо розуміти, Ісаак Ньютон зробив це передбачення для себе,оскільки його завжди засмучувало, коли подібні прогнози не втілювалися в життя.

Водночас він прямо писав в одному передбаченні, що не хоче, аби його бачили.