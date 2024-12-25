Когда начнется апокалипсис. Что известно о жутком прогнозе Ньютона

Исаак Ньютон – легендарный английский ученый, создатель классической физики. Однако очень мало людей знают о том, что он интересовался алхимией, оккультизмом и библейским апокалипсисом. Гений даже пытался спрогнозировать, когда начнется конец света.
Главные тезисы
- Исаак Ньютон использовал свои знания алхимии и оккультизма для прогнозирования будущего.
- Он верил в существование Бога и никогда этого не отрицал.
- Ученый опирался на пророчество в 8-й главе книги Даниила, прогнозируя конец света.
Что известно о предсказании Исаака Ньютона
Как пишет iflscience, ученый пытался предсказать конец света, ориентируясь на свое протестантское понимание Библии и событий после нее.
Согласно его прогнозам, апокалипсис начнется в 2060 году. Известно, что Ньютон опирался на пророчество в 8-й главе книги Даниила.
Ученый писал: "Вплоть до вечера и утра дней две тысячи триста, и святое очистится".
Каким будет конец света
По мнению ученого, сын Божий, Иисус Христос, вернется на Землю в 2060 году и установит глобальное Царство мира.
Кроме того, он прогнозировал, что Вавилон (коррумпированная Тринитарная церковь — ред.) также упадет, и истинное Евангелие будет проповедоваться открыто.
Что важно понимать, Исаак Ньютон сделал это предсказание для себя, поскольку его всегда огорчало, когда подобные прогнозы не воплощались в жизнь.
В то же время он прямо писал в одном предсказании, что не хочет, чтобы его видели.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-