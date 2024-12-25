Когда начнется апокалипсис. Что известно о жутком прогнозе Ньютона

Исаак Ньютон – легендарный английский ученый, создатель классической физики. Однако очень мало людей знают о том, что он интересовался алхимией, оккультизмом и библейским апокалипсисом. Гений даже пытался спрогнозировать, когда начнется конец света.

Что известно о предсказании Исаака Ньютона

Как пишет iflscience, ученый пытался предсказать конец света, ориентируясь на свое протестантское понимание Библии и событий после нее.

Согласно его прогнозам, апокалипсис начнется в 2060 году. Известно, что Ньютон опирался на пророчество в 8-й главе книги Даниила.

Ученый писал: "Вплоть до вечера и утра дней две тысячи триста, и святое очистится".

Указано, что эти дни не начались после разрушения Иерусалима и храма римлянами в 70 году н.э., перед владычеством римских пап или после воцарения Григория седьмого. Ньютон верил в апокалиптические видения в Библии, где в конце света состоится битва Армагеддона между "Гогом и Магогом". Поделиться

Исаак Ньютон (Фото: wikipedia.org)

Каким будет конец света

По мнению ученого, сын Божий, Иисус Христос, вернется на Землю в 2060 году и установит глобальное Царство мира.

Кроме того, он прогнозировал, что Вавилон (коррумпированная Тринитарная церковь — ред.) также упадет, и истинное Евангелие будет проповедоваться открыто.

Что важно понимать, Исаак Ньютон сделал это предсказание для себя, поскольку его всегда огорчало, когда подобные прогнозы не воплощались в жизнь.

В то же время он прямо писал в одном предсказании, что не хочет, чтобы его видели.