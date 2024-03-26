Коли у Києві завершать опалювальний сезон — дані Кличка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у столиці завершиться 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.
Завершення опалювального сезону у Києві
За словами Кличка, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель.
Мер нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. З цієї причини для її розгортання і переходу в літній режим необхідно кілька днів.
За словами Кличка, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.
Мер додав, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.
Україна достроково завершує опалювальний сезон
Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що зазвичай в Україні опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.
За його словами, Україна пройшла цю зиму з газом винятково власного видобутку.
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