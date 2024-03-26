Коли у Києві завершать опалювальний сезон — дані Кличка
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли у Києві завершать опалювальний сезон — дані Кличка

Віталій Кличко
Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у столиці завершиться 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Завершення опалювального сезону у Києві

За словами Кличка, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель.

Мер нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. З цієї причини для її розгортання і переходу в літній режим необхідно кілька днів.

Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

За словами Кличка, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

Мер додав, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Україна достроково завершує опалювальний сезон

Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов повідомив, що зазвичай в Україні опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.

Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня.

За його словами, Україна пройшла цю зиму з газом винятково власного видобутку.

З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з Росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми.

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