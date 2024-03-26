Когда в Киеве завершат отопительный сезон — данные Кличко

Завершение отопительного сезона в Киеве

По словам Кличко, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий.

Мэр напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. По этой причине для ее развертывания и перехода в летний режим нужно несколько дней.

Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление. Виталий Кличко Мэр Киева

По словам Кличко, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Мэр добавил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Украина досрочно завершает отопительный сезон

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что обычно в Украине отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.

Украина спокойно пережила зиму. Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день. Поделиться

По его словам, Украина прошла эту зиму с газом исключительно собственной добычи.