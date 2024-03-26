Когда в Киеве завершат отопительный сезон — данные Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице завершится 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.
Завершение отопительного сезона в Киеве
По словам Кличко, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий.
Мэр напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. По этой причине для ее развертывания и перехода в летний режим нужно несколько дней.
По словам Кличко, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.
Мэр добавил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.
Украина досрочно завершает отопительный сезон
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что обычно в Украине отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.
По его словам, Украина прошла эту зиму с газом исключительно собственной добычи.
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