Когда в Киеве завершат отопительный сезон — данные Кличко
Категория
Украина
Дата публикации

Когда в Киеве завершат отопительный сезон — данные Кличко

Виталий Кличко
Киев
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице завершится 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

Завершение отопительного сезона в Киеве

По словам Кличко, уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий.

Мэр напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. По этой причине для ее развертывания и перехода в летний режим нужно несколько дней.

Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

По словам Кличко, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также учреждениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Мэр добавил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Украина досрочно завершает отопительный сезон

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что обычно в Украине отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта.

Украина спокойно пережила зиму. Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день.

По его словам, Украина прошла эту зиму с газом исключительно собственной добычи.

С 2023 г. я могу с гордостью заявить, что Украина больше не импортирует газ ни из России, ни из Европейского Союза. Мы самодостаточны.

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