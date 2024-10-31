Коли Україна очікує боєзіткнення з військовими КНДР на фронті — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення з північнокорейськими військовими вже найближчими днями.

Військові КНДР незабаром вступлять в боєзіткнення зі ЗСУ — Зеленський

За словами Зеленського, Росія планує використати північнокорейських солдатів на полі бою в Україні вже найближчим часом.

Це питання днів, а не місяців, — зауважив президент. Поширити

Президент також зазначив, що йому відомо про близько 3 тисяч північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч.

Ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський вважає, що Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян, оскільки мобілізація в самій Росії є непопулярною.

Це б’є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати. Для Путіна Північна Корея — вихід із цієї ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується з життями своїх солдатів. Поширити

Президент також наголосив на необхідності дотримання норм міжнародного права та недопущення тортур.

Для нас найголовніше — обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північнокорейських військових на українців.

Військові КНДР воюватимуть за Росію проти України

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових з Північної Кореї на території Росії, зокрема у Курській області.

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що Сили оборони ще не мали бойового контакту з північнокорейськими військовими та не брали їх у полон на Курському напрямку. Поширити

13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. За його словами, вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, прибули в зону бойових дій 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.