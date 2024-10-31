Когда Украина ожидает боестолкновения с военными КНДР на фронте — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сообщил, что Украина ожидает боевого столкновения с северокорейскими военными уже в ближайшие дни.

Военные КНДР вскоре вступят в боестолкновение с ВСУ — Зеленский

По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время.

Это вопрос дней, а не месяцев, — заметил президент. Поделиться

Президент также отметил, что ему известно около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч.

Ведутся также договоренности об отправке инженерных и гражданских войск, которые будут работать на военных заводах Российской Федерации. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский считает, что Путин будет пытаться добиваться результатов на поле боя, привлекая больше северокорейских солдат, а не россиян, поскольку мобилизация в самой России непопулярна.

Это сказывается на рейтинге Путина, потому что большинство россиян не поддерживают мобилизацию и не хотят воевать. Для Путина Северная Корея выход из этой ситуации, а для ее лидера это возможность получить боевой опыт. Я уверен, что лидер Северной Кореи, как и Путин, не считается с жизнями своих солдат. Поделиться

Президент также отметил необходимость соблюдения норм международного права и недопущения пыток.

Для нас самое главное — обмен пленными. Поэтому мы готовы обменивать северокорейских военных на украинцев.

Военные КНДР будут воевать за Россию против Украины

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.

Представитель ОТУ "Северск" Вадим Мысник сообщал, что Силы обороны еще не имели боевого контакта с северокорейскими военными и не брали их в плен на Курском направлении. Поделиться

13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав военных сил, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.

18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий, 23 октября их заметили в Курской области РФ.