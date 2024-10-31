Когда Украина ожидает боестолкновения с военными КНДР на фронте — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сообщил, что Украина ожидает боевого столкновения с северокорейскими военными уже в ближайшие дни.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о возможном боевом столкновении с северокорейскими военными в ближайшие дни.
- Украина выражает готовность к обмену пленными с северокорейскими военными, подчеркивая важность соблюдения международного права.
- НАТО подтверждает присутствие северокорейских военных на территории России, что может создать новые обстоятельства и последствия для конфликта.
- Согласно заявлениям, Россия намерена использовать северокорейских солдат в войне против Украины, вызывая обеспокоенность международного сообщества.
- Президент Зеленский отмечает, что Путин может привлечь больше северокорейских солдат на поле боя, поскольку мобилизация в самой России непопулярна, что может повлиять на рейтинг Путина.
Военные КНДР вскоре вступят в боестолкновение с ВСУ — Зеленский
По словам Зеленского, Россия планирует использовать северокорейских солдат на поле боя в Украине уже в ближайшее время.
Президент также отметил, что ему известно около 3 тысяч северокорейских военных, которые уже находятся в подготовительном лагере, и что это количество увеличится до 12 тысяч.
Зеленский считает, что Путин будет пытаться добиваться результатов на поле боя, привлекая больше северокорейских солдат, а не россиян, поскольку мобилизация в самой России непопулярна.
Президент также отметил необходимость соблюдения норм международного права и недопущения пыток.
Для нас самое главное — обмен пленными. Поэтому мы готовы обменивать северокорейских военных на украинцев.
Военные КНДР будут воевать за Россию против Украины
28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных из Северной Кореи на территории России, в частности в Курской области.
13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав военных сил, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.
18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. По его словам, они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.
Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, прибыли в зону боевых действий, 23 октября их заметили в Курской области РФ.
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