Коли Україна отримає перший масштабний транш від ЄС — заява фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві повідомила, що Україна отримає першу фінансову допомогу від Євросоюзу вже у березні. За її словами, платіж становитиме 4,5 млрд євро.
ЄС перерахує Україні перші 4,5 млрд євро за новою програмою допомоги у березні
За його словами, також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Український прем'єр представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи.
Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X написала, що з Шмигалем "обговорила наступні кроки щодо кредиту на 50 мільярдів євро для України". І підтвердила, що перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро відбудеться у березні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.
Ми ще рішучіше, ніж будь-коли, підтримуємо Україну — фінансовою підтримкою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною, — зазначила вона.
Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу.
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