Коли Україна отримає перший масштабний транш від ЄС — заява фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві повідомила, що Україна отримає першу фінансову допомогу від Євросоюзу вже у березні. За її словами, платіж становитиме 4,5 млрд євро.

ЄС перерахує Україні перші 4,5 млрд євро за новою програмою допомоги у березні

Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні, — написав Шмигаль. Поширити

За його словами, також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Український прем'єр представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи.

Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X написала, що з Шмигалем "обговорила наступні кроки щодо кредиту на 50 мільярдів євро для України". І підтвердила, що перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро відбудеться у березні.

Good meeting with @Denys_Shmyhal



We discussed next steps on the €50 billion Ukraine Facility.



The 1st payment of €4.5 bn will come in March.



We discussed how to deal with Ukrainian exports and tackle issues at the land border.



And our joint work on the defence industry. pic.twitter.com/qZeWjHQIyu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.

Я у Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України та винятковий опір українського народу, — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Ми ще рішучіше, ніж будь-коли, підтримуємо Україну — фінансовою підтримкою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною, — зазначила вона.

Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу.