Когда Украина получит первый масштабный транш от ЕС — заявление фон дер Ляен
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда Украина получит первый масштабный транш от ЕС — заявление фон дер Ляен

Денис Шмыгаль
фон дер Ляен и Шмыгаль
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве сообщила, что Украина получит первую финансовую помощь от Евросоюза уже в марте. По ее словам, платеж будет составлять 4,5 млрд. евро.

ЕС перечислит Украине первые 4,5 млрд евро по новой программе помощи в марте

Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей финансирование в размере 50 млрд. евро на 4 года. Госпожа Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте, — написал Шмигаль.

По его словам, также подняли вопросы по ситуации на украинско-польской границе. Украинский премьер представил украинский "План взаимопонимания" для разрешения этого кризиса.

Урсула фон дер Ляен в соцсети X написала, что со Шмигалем "обсудила следующие шаги по кредиту на 50 миллиардов евро для Украины". И подтвердила, что первый платеж в размере 4,5 млрд. евро состоится в марте.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, — отметила Урсула фон дер Ляен.

Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину — финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна, наконец, будет свободной, — отметила она.

Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, в Киев, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, с визитом прибыли еще три лидера стран мероприятия.

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