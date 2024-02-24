Когда Украина получит первый масштабный транш от ЕС — заявление фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в Киеве сообщила, что Украина получит первую финансовую помощь от Евросоюза уже в марте. По ее словам, платеж будет составлять 4,5 млрд. евро.
ЕС перечислит Украине первые 4,5 млрд евро по новой программе помощи в марте
По его словам, также подняли вопросы по ситуации на украинско-польской границе. Украинский премьер представил украинский "План взаимопонимания" для разрешения этого кризиса.
Урсула фон дер Ляен в соцсети X написала, что со Шмигалем "обсудила следующие шаги по кредиту на 50 миллиардов евро для Украины". И подтвердила, что первый платеж в размере 4,5 млрд. евро состоится в марте.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.
Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину — финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна, наконец, будет свободной, — отметила она.
Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, в Киев, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, с визитом прибыли еще три лидера стран мероприятия.
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