За словами глави НБУ Андрія Пишного, вже наступного року в Україні копійки можуть замінити монети номіналом 50 шагів.
Головні тези:
- Глава НБУ планує заміну копійок на монети номіналом 50 шагів вже наступного року.
- Ініціатива заміни копійок не потребує додаткових фінансових витрат в Україні.
- Поступовий перехід від копійок до шагів передбачає карбування близько 20 мільйонів монет шаг у 2025 році.
- Повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.
- Випуск монет номіналом 50 шагів може зацікавити нумізматів через історичне значення цієї нової грошової одиниці.
Що відомо про впровадження шагів в Україні замість копійок
Він зазначив, що ця ідея довго чекала свого часу.
Глава НБУ підкреслив, що після проголошення незалежності у навесні 1992 року вже обговорювалась можливість запровадження шагів і навіть було виготовлено ескізи монет — 1, 5, 10 та 25 шагів.
Пишний підкреслив, що реалізація ініціативи не потребує додаткових фінансових витрат.
Що відомо про план заміни копійок на шаги
За його словами, наразі в обігу перебуває близько 1 млрд 350 млн монет номіналом 50 копійок, через це карбування 20 мільйонів штук на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.
Пишний підкреслив, що повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому в Україні кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.
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