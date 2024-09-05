Коли в Україні планують замінити копійки на шаги ― відповідь глави НБУ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Коли в Україні планують замінити копійки на шаги ― відповідь глави НБУ

Українські монети
Джерело:  ЛІГА.net

За словами глави НБУ Андрія Пишного, вже наступного року в Україні копійки можуть замінити монети номіналом 50 шагів. 

Головні тези:

  • Глава НБУ планує заміну копійок на монети номіналом 50 шагів вже наступного року.
  • Ініціатива заміни копійок не потребує додаткових фінансових витрат в Україні.
  • Поступовий перехід від копійок до шагів передбачає карбування близько 20 мільйонів монет шаг у 2025 році.
  • Повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.
  • Випуск монет номіналом 50 шагів може зацікавити нумізматів через історичне значення цієї нової грошової одиниці.

Що відомо про впровадження шагів в Україні замість копійок

Якщо парламент підтримає нашу ініціативу цього року, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу, — пояснює Пишний.

Він зазначив, що ця ідея довго чекала свого часу.

Глава НБУ підкреслив, що після проголошення незалежності у навесні 1992 року вже обговорювалась можливість запровадження шагів і навіть було виготовлено ескізи монет — 1, 5, 10 та 25 шагів.

Пишний підкреслив, що реалізація ініціативи не потребує додаткових фінансових витрат.

НБУ вже у наступному році планує випустити перші монети шаг замість копійок
Українські монети

На 2025 рік у нас заплановано карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок замість тих, що в обігу. Якщо буде ухвалено відповідне рішення щодо шагів, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже "50 шагів”, — зазначив очільник НБУ.

Що відомо про план заміни копійок на шаги

За його словами, наразі в обігу перебуває близько 1 млрд 350 млн монет номіналом 50 копійок, через це карбування 20 мільйонів штук на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.

Пишний підкреслив, що повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому в Україні кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.

Не виключаємо, що коли випустимо перші монети номіналом 50 шагів, вони цілком можуть зацікавити нумізматів, тому що це повернення нашої історії, — зазначив керівник НБУ.

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