За словами глави НБУ Андрія Пишного, вже наступного року в Україні копійки можуть замінити монети номіналом 50 шагів.

Що відомо про впровадження шагів в Україні замість копійок

Якщо парламент підтримає нашу ініціативу цього року, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу, — пояснює Пишний. Поширити

Він зазначив, що ця ідея довго чекала свого часу.

Глава НБУ підкреслив, що після проголошення незалежності у навесні 1992 року вже обговорювалась можливість запровадження шагів і навіть було виготовлено ескізи монет — 1, 5, 10 та 25 шагів.

Пишний підкреслив, що реалізація ініціативи не потребує додаткових фінансових витрат.

Українські монети

На 2025 рік у нас заплановано карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок замість тих, що в обігу. Якщо буде ухвалено відповідне рішення щодо шагів, то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже "50 шагів”, — зазначив очільник НБУ. Поширити

Що відомо про план заміни копійок на шаги

За його словами, наразі в обігу перебуває близько 1 млрд 350 млн монет номіналом 50 копійок, через це карбування 20 мільйонів штук на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.

Пишний підкреслив, що повна заміна копійок відбуватиметься поступово, тому в Україні кілька років в обігу будуть паралельно і копійки, і шаги.