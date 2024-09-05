Когда в Украине планируют заменить копейки на шаги ― ответ главы НБУ
Категория
Экономика
Дата публикации

Когда в Украине планируют заменить копейки на шаги ― ответ главы НБУ

Украинские монеты
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Источник:  ЛИГА.net

По словам главы НБУ Андрея Пышного, уже в следующем году в Украине копейки могут заменить монеты номиналом в 50 шагов.

Главные тезисы

  • Глава НБУ планирует заменить копейки на монеты номиналом в 50 шагов уже в следующем году.
  • Инициатива не потребует дополнительных финансовых затрат в Украине.
  • Постепенный переход от копеек к шагам предусматривает выпуск около 20 миллионов монет в 2025 году.
  • Новая денежная единица может заинтересовать нумизматов из-за исторической ценности.
  • Украина планирует параллельное обращение как копеек, так и шагов на протяжении нескольких лет.

Что известно о введении шагов в Украине вместо копеек

Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, то мы уже в первом полугодии 2025 сможем получить шаги в обращении, — объясняет Пышный.

Он отметил, что эта идея долго ждала в свое время.

Глава НБУ подчеркнул, что после провозглашения независимости весной 1992 года уже обсуждалась возможность введения шагов и даже были изготовлены эскизы монет — 1, 5, 10 и 25 шагов.

Пышный подчеркнул, что реализация инициативы не нуждается в дополнительных финансовых затратах.

НБУ уже в следующем году планирует выпустить первые монеты шаг вместо копеек
Украинские монеты

На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек вместо обращений. Если будет принято соответствующее решение по шагам, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов", — отметил глава НБУ.

Что известно о плане замены копеек на шаги

По его словам, в настоящее время в обращении находится около 1 млрд 350 млн монет номиналом 50 копеек, из-за этого чеканка 20 миллионов штук на замену части из них не повлияет на денежное обращение.

Пышный подчеркнул, что полная замена копеек будет происходить постепенно, поэтому в Украине несколько лет в обращении будут параллельно и копейки, и шаги.

Не исключаем, что когда выпустим первые монеты номиналом в 50 шагов, они вполне могут заинтересовать нумизматов, потому что это возвращение нашей истории, — отметил руководитель НБУ.

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