По словам главы НБУ Андрея Пышного, уже в следующем году в Украине копейки могут заменить монеты номиналом в 50 шагов.
Главные тезисы
- Глава НБУ планирует заменить копейки на монеты номиналом в 50 шагов уже в следующем году.
- Инициатива не потребует дополнительных финансовых затрат в Украине.
- Постепенный переход от копеек к шагам предусматривает выпуск около 20 миллионов монет в 2025 году.
- Новая денежная единица может заинтересовать нумизматов из-за исторической ценности.
- Украина планирует параллельное обращение как копеек, так и шагов на протяжении нескольких лет.
Что известно о введении шагов в Украине вместо копеек
Он отметил, что эта идея долго ждала в свое время.
Глава НБУ подчеркнул, что после провозглашения независимости весной 1992 года уже обсуждалась возможность введения шагов и даже были изготовлены эскизы монет — 1, 5, 10 и 25 шагов.
Пышный подчеркнул, что реализация инициативы не нуждается в дополнительных финансовых затратах.
Что известно о плане замены копеек на шаги
По его словам, в настоящее время в обращении находится около 1 млрд 350 млн монет номиналом 50 копеек, из-за этого чеканка 20 миллионов штук на замену части из них не повлияет на денежное обращение.
Пышный подчеркнул, что полная замена копеек будет происходить постепенно, поэтому в Украине несколько лет в обращении будут параллельно и копейки, и шаги.
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