По словам главы НБУ Андрея Пышного, уже в следующем году в Украине копейки могут заменить монеты номиналом в 50 шагов.

Что известно о введении шагов в Украине вместо копеек

Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, то мы уже в первом полугодии 2025 сможем получить шаги в обращении, — объясняет Пышный. Поделиться

Он отметил, что эта идея долго ждала в свое время.

Глава НБУ подчеркнул, что после провозглашения независимости весной 1992 года уже обсуждалась возможность введения шагов и даже были изготовлены эскизы монет — 1, 5, 10 и 25 шагов.

Пышный подчеркнул, что реализация инициативы не нуждается в дополнительных финансовых затратах.

Украинские монеты

На 2025 год у нас запланирована чеканка около 20 миллионов монет номиналом 50 копеек вместо обращений. Если будет принято соответствующее решение по шагам, то мы просто обеспечим необходимые настройки и станем чеканить уже "50 шагов", — отметил глава НБУ. Поделиться

Что известно о плане замены копеек на шаги

По его словам, в настоящее время в обращении находится около 1 млрд 350 млн монет номиналом 50 копеек, из-за этого чеканка 20 миллионов штук на замену части из них не повлияет на денежное обращение.

Пышный подчеркнул, что полная замена копеек будет происходить постепенно, поэтому в Украине несколько лет в обращении будут параллельно и копейки, и шаги.