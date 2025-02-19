Коли в Україну повернеться весна — прогноз синоптикині

Згідно з даними синоптикині Наталки Діденко, найближчі кілька днів українці ще матимуть змогу насолодитися зимою, однак незабаром в країні різко зміняться погодні умови.

Незабаром в Україну прийде весна

Наталка Діденко попереджає, що вона оприлюднює попередні прогнози, які потребуватимуть уточнення.

За її словами, цілком ймовірно, що потепління прийде в Україну з 25-го лютого.

Синоптикиня зазначає, що саме тоді морози почнуть слабшати, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне на наступному тижні спочатку +1...+5 градусів тепла, а потім +4...+9.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Окрім того, наголошується, що на заході та півдні країни потеплішає навіть до +10 градусів.

Що стосується столиці України, то там потепління, як і в більшості областей України, також можна чекати з 25-го лютого.