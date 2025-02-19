Когда в Украину вернется весна — прогноз синоптика

Согласно данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие несколько дней украинцы еще смогут насладиться зимой, однако вскоре в стране резко изменятся погодные условия.
Главные тезисы
- Существенное потепление и приход весны в Украине можно ожидать уже с 25 февраля.
- На западе и юге страны прогнозируется +10 градусов тепла.
В скором времени в Украину придет весна
Наталья Диденко предупреждает, что она публикует предварительные прогнозы, которые будут нуждаться в уточнении.
По ее словам, по всей вероятности, потепление придет в Украину с 25-го февраля.
Синоптик отмечает, что именно тогда морозы начнут ослабевать, а дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет на следующей неделе сначала +1...+5 градусов тепла, а затем +4...+9.
Кроме того, указано, что на западе и юге страны станет теплее даже до +10 градусов.
Что касается столицы Украины, то там потепление, как и в большинстве областей Украины, также можно ожидать с 25 февраля.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-