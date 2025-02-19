Когда в Украину вернется весна — прогноз синоптика
Категория
Украина
Дата публикации

Когда в Украину вернется весна — прогноз синоптика

весна
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Источник:  Наталка Диденко

Согласно данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшие несколько дней украинцы еще смогут насладиться зимой, однако вскоре в стране резко изменятся погодные условия.

Главные тезисы

  • Существенное потепление и приход весны в Украине можно ожидать уже с 25 февраля.
  • На западе и юге страны прогнозируется +10 градусов тепла.

В скором времени в Украину придет весна

Наталья Диденко предупреждает, что она публикует предварительные прогнозы, которые будут нуждаться в уточнении.

По ее словам, по всей вероятности, потепление придет в Украину с 25-го февраля.

Синоптик отмечает, что именно тогда морозы начнут ослабевать, а дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет на следующей неделе сначала +1...+5 градусов тепла, а затем +4...+9.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Кроме того, указано, что на западе и юге страны станет теплее даже до +10 градусов.

Что касается столицы Украины, то там потепление, как и в большинстве областей Украины, также можно ожидать с 25 февраля.

Через неделю будем наблюдать, как с крыш капает предвесенняя водичка и свисают прозрачные сосульки.

Натлка Диденко

Натлка Диденко

Украинская синоптикиня

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