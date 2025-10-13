Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського — дані інсайдерів
Політика
Дата публікації

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського — дані інсайдерів

Трамп
Джерело:  Європейська правда

Президент США Дональд Трамп цього тижня може прийняти українського очільника Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Потенційна зустріч президентів США та України може відбутись у Вашингтоні у пʼятницю, 17 жовтня за даними інсайдерів.
  • Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели дві телефонні розмови на останніх днях, де обговорювалося надання американських ракет Томагавк.
  • Останній персональний контакт між лідерами відбувся наприкінці вересня в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

Трамп може прийняти Зеленського у Вашингтоні: коли саме

Про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на три джерела.

За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.

