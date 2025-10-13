Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського — дані інсайдерів

Президент США Дональд Трамп цього тижня може прийняти українського очільника Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Потенційна зустріч президентів США та України може відбутись у Вашингтоні у пʼятницю, 17 жовтня за даними інсайдерів.
- Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели дві телефонні розмови на останніх днях, де обговорювалося надання американських ракет Томагавк.
- Останній персональний контакт між лідерами відбувся наприкінці вересня в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.
Трамп може прийняти Зеленського у Вашингтоні: коли саме
Про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на три джерела.
За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.
NEWS: President Trump plans to welcome President Zelenskyy in Washington on Friday, three people familiar with the plans tell me. This comes after two phone calls between the presidents over last weekend during which they discussed Tomahawk missile sales and how to end Russia's…— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 13, 2025
Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.
