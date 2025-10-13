Когда состоится встреча Трампа и Зеленского — данные инсайдеров

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может принять украинского главу Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Потенциальная встреча между президентами США и Украины может состояться в Вашингтоне 17 октября.
- Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора по вопросу предоставления американских ракет.
- Предыдущая встреча лидеров состоялась в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.
Трамп может принять Зеленского в Вашингтоне: когда именно
Об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на три источника.
По данным Миллера, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.
NEWS: President Trump plans to welcome President Zelenskyy in Washington on Friday, three people familiar with the plans tell me. This comes after two phone calls between the presidents over last weekend during which they discussed Tomahawk missile sales and how to end Russia's…— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 13, 2025
Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Кроме того, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко начинает неделю переговоров со своими американскими коллегами в Вашингтоне.
