Когда состоится встреча Трампа и Зеленского — данные инсайдеров

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может принять украинского главу Владимира Зеленского.

Об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на три источника.

По данным Миллера, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.

NEWS: President Trump plans to welcome President Zelenskyy in Washington on Friday, three people familiar with the plans tell me. This comes after two phone calls between the presidents over last weekend during which they discussed Tomahawk missile sales and how to end Russia's… — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 13, 2025

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk. Поделиться

Кроме того, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко начинает неделю переговоров со своими американскими коллегами в Вашингтоне.