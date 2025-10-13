Когда состоится встреча Трампа и Зеленского — данные инсайдеров
Когда состоится встреча Трампа и Зеленского — данные инсайдеров

Зеленский
Источник:  Европейская правда

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может принять украинского главу Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Потенциальная встреча между президентами США и Украины может состояться в Вашингтоне 17 октября.
  • Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора по вопросу предоставления американских ракет.
  • Предыдущая встреча лидеров состоялась в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

Трамп может принять Зеленского в Вашингтоне: когда именно

Об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на три источника.

По данным Миллера, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко начинает неделю переговоров со своими американскими коллегами в Вашингтоне.

