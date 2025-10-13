"Это великий день!". Трамп объявил о завершении войны в Газе
Трамп
Источник:  The Times of Israel

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил об окончании войны в Газе и настаивает на том, что террористы ХАМАС соблюдают соглашение.

Главные тезисы

  • Президент США Трамп объявил о завершении войны в Газе и утверждает, что ХАМАС соблюдает соглашение.
  • Соглашение предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
  • Завершение войны в Газе отмечено как исторический момент, который открывает новые перспективы для региона.

Трамп официально объявил завершенной войну между Израилем и ХАМАС

Отвечая журналистам в здании Кнессета, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.

Это большой день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого никогда еще не было.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не придерживается перемирия, он отвечает: "Они придерживаются".

Напомним, сегодня президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров по пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращении конфликта в Газе.

