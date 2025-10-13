"Это великий день!". Трамп объявил о завершении войны в Газе

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил об окончании войны в Газе и настаивает на том, что террористы ХАМАС соблюдают соглашение.

Трамп официально объявил завершенной войну между Израилем и ХАМАС

Отвечая журналистам в здании Кнессета, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.

Это большой день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого никогда еще не было. Дональд Трамп Президент США

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не придерживается перемирия, он отвечает: "Они придерживаются".

Напомним, сегодня президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров по пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращении конфликта в Газе.