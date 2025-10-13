"Это великий день!". Трамп объявил о завершении войны в Газе

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил об окончании войны в Газе и настаивает на том, что террористы ХАМАС соблюдают соглашение.
Главные тезисы
- Президент США Трамп объявил о завершении войны в Газе и утверждает, что ХАМАС соблюдает соглашение.
- Соглашение предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
- Завершение войны в Газе отмечено как исторический момент, который открывает новые перспективы для региона.
Трамп официально объявил завершенной войну между Израилем и ХАМАС
Отвечая журналистам в здании Кнессета, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.
На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не придерживается перемирия, он отвечает: "Они придерживаются".
Напомним, сегодня президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров по пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращении конфликта в Газе.
