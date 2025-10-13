"Це великий день!". Трамп оголосив про завершення війни у Газі

Президент США Дональд Трамп 13 жовтня заявив про закінчення війни в Газі й наполягає на тому, що терористи ХАМАС дотримаються угоди.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив про завершення війни в Газі, започаткувавши новий етап в історії регіону.
- Президент США впевнений, що угрупування ХАМАС дотримуватимуться угоди, що сприятиме досягненню миру на Близькому Сході.
- У рамках угоди ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених.
Трамп офіційно оголосив завершеною війну між Ізраїлем і ХАМАС
Відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету, президент США Дональд Трамп відповів "так" на питання, чи закінчилася війна в Газі.
На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо угрупування не дотримається перемир'я, він відповідає: "Вони дотримаються".
Нагадаємо, сьогодні президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів щодо шляхів досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Газі.
