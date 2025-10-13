"Це великий день!". Трамп оголосив про завершення війни у Газі
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це великий день!". Трамп оголосив про завершення війни у Газі

Трамп
Джерело:  The Times of Israel

Президент США Дональд Трамп 13 жовтня заявив про закінчення війни в Газі й наполягає на тому, що терористи ХАМАС дотримаються угоди.

Головні тези:

  • Дональд Трамп оголосив про завершення війни в Газі, започаткувавши новий етап в історії регіону.
  • Президент США впевнений, що угрупування ХАМАС дотримуватимуться угоди, що сприятиме досягненню миру на Близькому Сході.
  • У рамках угоди ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених.

Трамп офіційно оголосив завершеною війну між Ізраїлем і ХАМАС

Відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету, президент США Дональд Трамп відповів "так" на питання, чи закінчилася війна в Газі.

Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо угрупування не дотримається перемир'я, він відповідає: "Вони дотримаються".

Нагадаємо, сьогодні президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів щодо шляхів досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в Газі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ворушіться!" Трамп закликав бойовиків ХАМАС швидше прийняти мирний план США
Donald Trump
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль і ХАМАС підписали першу частину мирного плану США — Трамп
Donald Trump
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бойовики ХАМАС передали Ізраїлю 20 заручників — перші фото
заручники

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?