Коли ЗСУ зможуть переломити хід війни. Експерт назвав рік та місяць

Як вважає екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран війни Євген Дикий, уже за кілька місяців в українських воїнів може з'явитися “вікно можливостей” для ривка вперед та навіть перелому ходу війни.
Армія РФ починає видихатися на полі бою
Колишній борець звертає увагу на те, що у російських загарбників виникла серйозна проблема в мобілізації, бо вони зараз набирають тільки добровільно на контракти.
Що важливо розуміти, Кремль дуже боїться проводити чергову примусову мобілізацію до так званих виборів Путіна.
Не можна також ігнорувати той факт, що російські підрозділи, які зараз воюють в Україні, зазнали "абсолютно неадекватних втрат" в Авдіївці.
Навіть після взяття міста росіяни продовжують свої "м’ясні" штурми.
Станом на сьогодні вони роблять все можливе, щоб захопити Часів Яр, однак у ЗСУ там зведена міцна оборона.
Ситуація на фронті може різко змінитися у квітні 2024 року
За словами Євгена Дикого, він погоджується з думкою шефа української розвідки Кирила Буданова.
Йдеться про те, що уже у квітні армія РФ видихнеться, припинить йти вперед.
Експерт прогнозує, що саме тоді з’явиться вікно можливостей, щоб навіть повністю переломити хід цієї війни на користь України.
Однак, цілком можливо, що Конгрес США в березні таки ухвалить рішення по Україні, а якщо ні, то тоді доєднається Європа.
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