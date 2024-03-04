Коли ЗСУ зможуть переломити хід війни. Експерт назвав рік та місяць
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли ЗСУ зможуть переломити хід війни. Експерт назвав рік та місяць

ЗСУ
Джерело:  24 канал

Як вважає екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран війни Євген Дикий, уже за кілька місяців в українських воїнів може з'явитися “вікно можливостей” для ривка вперед та навіть перелому ходу війни.

Армія РФ починає видихатися на полі бою

Колишній борець звертає увагу на те, що у російських загарбників виникла серйозна проблема в мобілізації, бо вони зараз набирають тільки добровільно на контракти.

Що важливо розуміти, Кремль дуже боїться проводити чергову примусову мобілізацію до так званих виборів Путіна.

Вони не хочуть оце ритуальне дійство 15 березня затьмарювати. А далі піде нова хвиля повісток. Якщо навіть вважати, що вони 16 березня — на другий день після виборів одразу почнуть масову роздачу повісток, то все одно ті "мобіки" доїдуть до фронту через чотири місяці приблизно, тобто десь в середині липня або й серпня.

Євген Дикий

Євген Дикий

Екскомандир роти батальйону "Айдар"

Не можна також ігнорувати той факт, що російські підрозділи, які зараз воюють в Україні, зазнали "абсолютно неадекватних втрат" в Авдіївці.

Навіть після взяття міста росіяни продовжують свої "м’ясні" штурми.

Станом на сьогодні вони роблять все можливе, щоб захопити Часів Яр, однак у ЗСУ там зведена міцна оборона.

Під Роботиним та ж картина. Тобто вони просуваються, але вони дуже багато витрачають і людей, і бронетехніки. Обидва критичні ресурси — і люди, і "броня" в них насправді дуже швидко вичерпуються, Набагато швидше, ніж вони встигають їх зараз поповнити, — наголосив експерт.

Ситуація на фронті може різко змінитися у квітні 2024 року

За словами Євгена Дикого, він погоджується з думкою шефа української розвідки Кирила Буданова.

Йдеться про те, що уже у квітні армія РФ видихнеться, припинить йти вперед.

Експерт прогнозує, що саме тоді з’явиться вікно можливостей, щоб навіть повністю переломити хід цієї війни на користь України.

"Вікно можливостей" відкриється, але є два критичні елементи — брак снарядів і брак людей" — зазначає Дикий.

Однак, цілком можливо, що Конгрес США в березні таки ухвалить рішення по Україні, а якщо ні, то тоді доєднається Європа.

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