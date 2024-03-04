Когда ВСУ смогут переломить ход войны. Эксперт назвал год и месяц

Как считает экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран войны Евгений Дикий, уже через несколько месяцев у украинских воинов может появиться "окно возможностей" для рывка вперед и даже перелома хода войны.

Армия РФ начинает выдыхаться на поле боя

Бывший борец обращает внимание на то, что у российских захватчиков возникла серьезная проблема с мобилизацией, потому что сейчас они набирают только добровольно на контракты.

Что важно понимать, Кремль очень боится проводить очередную принудительную мобилизацию до так называемых выборов Путина.

Они не хотят этим ритуальным действом 15 марта омрачать. А дальше пойдет новая волна повесток. Если даже считать, что они 16 марта - на второй день после выборов сразу начнут массовую раздачу повесток, то все равно эти "мобики" доедут до фронта через четыре месяца примерно, то есть где-то в середине июля или августа. Евгений Дикий Экскомандир роты батальона "Айдар"

Нельзя также игнорировать тот факт, что российские подразделения, которые сейчас воюют в Украине, понесли "совершенно неадекватные потери" в Авдеевке.

Даже после взятия города россияне продолжают свои "мясные" штурмы.

На сегодня они делают все возможное, чтобы захватить Часов Яр, однако у ВСУ там возведена мощная оборона.

Под Работино такая же картина. То есть они продвигаются, но очень много теряют и людей, и бронетехники. Оба критических ресурса - и люди, и "броня" у них на самом деле очень быстро иссякают, гораздо быстрее, чем они успевают их сейчас пополнить, - подчеркнул эксперт. Поделиться

Ситуация на фронте может резко измениться в апреле 2024 года

По словам Евгения Дикого, он соглашается с мнением шефа украинской разведки Кирилла Буданова.

Речь идет о том, что уже в апреле армия РФ выдохнется, перестанет идти вперед.

Эксперт прогнозирует, что именно тогда появится окно возможностей, чтобы полностью переломить ход этой войны в пользу Украины.

"Окно возможностей" откроется, но есть два критических элемента - нехватка снарядов и нехватка людей" - отмечает Дикий. Поделиться

Однако вполне возможно, что Конгресс США в марте таки примет решение касательно Украины, а если нет, то присоединится Европа.