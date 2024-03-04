Когда ВСУ смогут переломить ход войны. Эксперт назвал год и месяц

Как считает экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран войны Евгений Дикий, уже через несколько месяцев у украинских воинов может появиться "окно возможностей" для рывка вперед и даже перелома хода войны.
Армия РФ начинает выдыхаться на поле боя
Бывший борец обращает внимание на то, что у российских захватчиков возникла серьезная проблема с мобилизацией, потому что сейчас они набирают только добровольно на контракты.
Что важно понимать, Кремль очень боится проводить очередную принудительную мобилизацию до так называемых выборов Путина.
Нельзя также игнорировать тот факт, что российские подразделения, которые сейчас воюют в Украине, понесли "совершенно неадекватные потери" в Авдеевке.
Даже после взятия города россияне продолжают свои "мясные" штурмы.
На сегодня они делают все возможное, чтобы захватить Часов Яр, однако у ВСУ там возведена мощная оборона.
Ситуация на фронте может резко измениться в апреле 2024 года
По словам Евгения Дикого, он соглашается с мнением шефа украинской разведки Кирилла Буданова.
Речь идет о том, что уже в апреле армия РФ выдохнется, перестанет идти вперед.
Эксперт прогнозирует, что именно тогда появится окно возможностей, чтобы полностью переломить ход этой войны в пользу Украины.
Однако вполне возможно, что Конгресс США в марте таки примет решение касательно Украины, а если нет, то присоединится Европа.
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