Колібрі полюбляють "пиячити" — як це відбувається

Світ дикої природи продовжує шокувати наукову спільноту. Нещодавно у центрі уваги опинилися мініатюрні пташки колібрі, які виявилися затятами “алкоголіками”. Однак на якість їхнього життя це жодним чином не впливає.

Колібрі мають своєрідну залежність

За словами вчених, фактично кожного дня ці маленьки птахи споживають значні дози етанолу разом із нектаром.

Попри це, колібрі не демонструють жодних ознак сп’яніння.

Науковці схиляються до думки, що це можна пояснити високою толерантністю організму птахів до спиртного.

Що важливо розуміти, не лише колібрі, а навіть медоносні бджоли легко переносять набагато вищі концентрації етанолу без будь-яких проявів інтоксикації.

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що запилювачі мають фізіологічні механізми, які дозволяють їм ефективно метаболізувати низькі, але поширені кількості етанолу, що містяться в нектарі.

Отримана оцінена доза етанолу, скоригована за масою тіла, для пов'язаних запилювачів є значною, приблизно порівнянною з одним алкогольним напоєм, спожитим 70-кілограмовою людиною протягом дня

Фактично йдеться про те, що протягом одного дня колібрі "випивають" умовно стільки ж спиртного, скільки людина вживає з одним кухлем пива чи чаркою горілки.