Колібрі полюбляють "пиячити" — як це відбувається
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Світ дикої природи продовжує шокувати наукову спільноту. Нещодавно у центрі уваги опинилися мініатюрні пташки колібрі, які виявилися затятами “алкоголіками”. Однак на якість їхнього життя це жодним чином не впливає.

Головні тези:

  • Колібрі отримують дозу етанолу, еквівалентну 1,3–1,9 "стандартного напою" (келихів вина, чи кухлів пива) для людини.
  • Попри це, птахи залишаються спритними, це ніколи не заважає їхньому пересуванню у повітрі та на землі.

Колібрі мають своєрідну залежність

За словами вчених, фактично кожного дня ці маленьки птахи споживають значні дози етанолу разом із нектаром.

Попри це, колібрі не демонструють жодних ознак сп’яніння.

Науковці схиляються до думки, що це можна пояснити високою толерантністю організму птахів до спиртного.

Що важливо розуміти, не лише колібрі, а навіть медоносні бджоли легко переносять набагато вищі концентрації етанолу без будь-яких проявів інтоксикації.

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що запилювачі мають фізіологічні механізми, які дозволяють їм ефективно метаболізувати низькі, але поширені кількості етанолу, що містяться в нектарі.

Отримана оцінена доза етанолу, скоригована за масою тіла, для пов’язаних запилювачів є значною, приблизно порівнянною з одним алкогольним напоєм, спожитим 70-кілограмовою людиною протягом дня

Фактично йдеться про те, що протягом одного дня колібрі "випивають" умовно стільки ж спиртного, скільки людина вживає з одним кухлем пива чи чаркою горілки.

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?