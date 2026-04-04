Колибри любят "пьянствовать" — как это происходит

Мир дикой природы продолжает шокировать научное сообщество. Недавно в центре внимания оказались миниатюрные птички колибри, которые оказались ярыми "алкоголиками". Однако на качество их жизни это никак не влияет.

Колибри имеют своеобразную зависимость

По словам ученых, фактически каждый день эти маленькие птицы потребляют значительные дозы этанола вместе с нектаром.

Несмотря на это, колибри не демонстрируют никаких признаков опьянения.

Ученые склоняются к мнению, что это объяснимо высокой толерантностью организма птиц к спиртному.

Что важно понимать, не только колибри, а даже медоносные пчелы легко переносят гораздо более высокие концентрации этанола без каких-либо проявлений интоксикации.

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что опылители обладают физиологическими механизмами, позволяющими им эффективно метаболизировать низкие, но распространенные количества содержащихся в нектаре этанола.

Полученная оцененная доза этанола, скорректированная по массе тела, для связанных опылителей является значительной, приблизительно сравнимой с одним алкогольным напитком, потребленным 70-килограммовым человеком в течение дня.

Фактически речь идет о том, что в течение одного дня колибри "выпивают" условно столько же спиртного, сколько человек употребляет с одной кружкой пива или рюмкой водки.