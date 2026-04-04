Колибри любят "пьянствовать" — как это происходит
Источник:  online.ua

Мир дикой природы продолжает шокировать научное сообщество. Недавно в центре внимания оказались миниатюрные птички колибри, которые оказались ярыми "алкоголиками". Однако на качество их жизни это никак не влияет.

Главные тезисы

  • Колибри получают дозу этанола, эквивалентную 1,3–1,9 "стандартного напитка" (бокал вина, или кружек пива) для человека.
  • Несмотря на это, птицы остаются ловкими, это никогда не мешает их передвижению в воздухе и на земле.

Колибри имеют своеобразную зависимость

По словам ученых, фактически каждый день эти маленькие птицы потребляют значительные дозы этанола вместе с нектаром.

Несмотря на это, колибри не демонстрируют никаких признаков опьянения.

Ученые склоняются к мнению, что это объяснимо высокой толерантностью организма птиц к спиртному.

Что важно понимать, не только колибри, а даже медоносные пчелы легко переносят гораздо более высокие концентрации этанола без каких-либо проявлений интоксикации.

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что опылители обладают физиологическими механизмами, позволяющими им эффективно метаболизировать низкие, но распространенные количества содержащихся в нектаре этанола.

Полученная оцененная доза этанола, скорректированная по массе тела, для связанных опылителей является значительной, приблизительно сравнимой с одним алкогольным напитком, потребленным 70-килограммовым человеком в течение дня.

Фактически речь идет о том, что в течение одного дня колибри "выпивают" условно столько же спиртного, сколько человек употребляет с одной кружкой пива или рюмкой водки.

