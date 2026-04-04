Колибри любят "пьянствовать" — как это происходит

Мир дикой природы продолжает шокировать научное сообщество. Недавно в центре внимания оказались миниатюрные птички колибри, которые оказались ярыми "алкоголиками". Однако на качество их жизни это никак не влияет.
Главные тезисы
- Колибри получают дозу этанола, эквивалентную 1,3–1,9 "стандартного напитка" (бокал вина, или кружек пива) для человека.
- Несмотря на это, птицы остаются ловкими, это никогда не мешает их передвижению в воздухе и на земле.
Колибри имеют своеобразную зависимость
По словам ученых, фактически каждый день эти маленькие птицы потребляют значительные дозы этанола вместе с нектаром.
Несмотря на это, колибри не демонстрируют никаких признаков опьянения.
Ученые склоняются к мнению, что это объяснимо высокой толерантностью организма птиц к спиртному.
Что важно понимать, не только колибри, а даже медоносные пчелы легко переносят гораздо более высокие концентрации этанола без каких-либо проявлений интоксикации.
В рамках нового масштабного исследования стало известно, что опылители обладают физиологическими механизмами, позволяющими им эффективно метаболизировать низкие, но распространенные количества содержащихся в нектаре этанола.
Фактически речь идет о том, что в течение одного дня колибри "выпивают" условно столько же спиртного, сколько человек употребляет с одной кружкой пива или рюмкой водки.
