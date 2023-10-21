Колишній британський військовий назвав дві ключові умови початку Третьої світової

Що відомо про ймовірні фактори для початку Третьої світової

Події, які відбуваються у світі - це ще далеко не поріг Третьої світової війни. Це все скидається скоріше на другу холодну війну. Не спостерігаю, що Росія збирається, чи готується воювати з НАТО. Вони розуміють, що це було б помилкою. На цей час є лише дві речі, які можуть привести нас до Третьої світової війни - це напад на НАТО або напад Китаю на Тайвань, - пояснює колишній військовий британської армії. Поширити

Він підкреслив, що наразі територіальне розширення якоїсь держави або військово-політичного блоку шляхом бойових дій неможливе, але все може змінитись у разі використання ядерної зброї.

Ситуація на Близькому Сході може залишатися автономною. Звичайно, якщо Іран вирішить використати ядерну бомбу, то це все змінить. Використання ядерної зброї без сумніву змінило б усе. Але наразі я просто не бачу такої перспективи. Ми побачимо продовження битви між Росією та Україною, а також між Ізраїлем та ХАМАСом, і, можливо, навіть із Хезболлою. Втім, не думаю, що зараз можливе географічне воєнне розширення. Чесно кажучи й Китай не готовий до цього, - наголошує Грант. Поширити

Чи може конфлікт в Ізраїлі стати причиною Третьої світової

На думку ізраїльського журналіста Цві Зільбера, військові ЦАХАЛУ найближчим часом не почнуть наземну операцію проти бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Газа.

Журналіст підкреслив, що напередодні терористи ХАМАС звільнили двох заручників - мати й доньку, що свідчить про той страшний вибір, перед яким опинилась ізраїльска влада.

Але є... заручники. Для того, щоб почати наземну операцію, ізраїльський уряд повинен прийняти страшне рішення - якщо ми починаємо наземну операцію, то з дуже великою ймовірністю ми цих заручників втрачаємо. А це 200 людей, - пояснює журналіст. Поширити

Він підкреслив, що не уявляє собі, що ізраїльський уряд поставить під загрозу життя заручників і почне наземну операцію на території Гази.

Але сьогодні, почавши наземний наступ, ми підписуємо цим людям смертний вирок. Я не можу вам сказати з великою впевненістю, що наземний наступ ось-ось почнеться. І справа не в тому, що Байден не дозволяє, і не в тому, що хмарна погода - це все припущення різних диванних аналітиків або просто прагнення приховати тему заручників. Не думаю, що найближчим часом ми побачимо початок наземної операції, - наголосив Зільбер. Поширити

При цьому він додав, що заручники - це "кайдани, які пов'язують Ізраїль по руках і ногах, а не якісь голосіння ЄС про нещасних жителів Гази".

Зільбер також підкреслив, що ті, хто 24 лютого 2022 року після нападу Росії на Україну зрозумів, що світ змінився, сьогодні адекватно оцінюють ситуацію. Однак, додає журналіст, в Ізраїлі багато хто не зрозумів, вважаючи, що Росія - це важливий гравець і вона зацікавлена в збереженні миру та підтримці світового порядку, що з нею можна домовлятися.