На думку колишнього полковника армії Великої Британії Глена Гранта, наразі Третя світова може початись тільки через агресивні дії Китаю або використання ядерної зброї.
Що відомо про ймовірні фактори для початку Третьої світової
Він підкреслив, що наразі територіальне розширення якоїсь держави або військово-політичного блоку шляхом бойових дій неможливе, але все може змінитись у разі використання ядерної зброї.
Чи може конфлікт в Ізраїлі стати причиною Третьої світової
На думку ізраїльського журналіста Цві Зільбера, військові ЦАХАЛУ найближчим часом не почнуть наземну операцію проти бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС на території сектора Газа.
Журналіст підкреслив, що напередодні терористи ХАМАС звільнили двох заручників - мати й доньку, що свідчить про той страшний вибір, перед яким опинилась ізраїльска влада.
Він підкреслив, що не уявляє собі, що ізраїльський уряд поставить під загрозу життя заручників і почне наземну операцію на території Гази.
При цьому він додав, що заручники - це "кайдани, які пов'язують Ізраїль по руках і ногах, а не якісь голосіння ЄС про нещасних жителів Гази".
Зільбер також підкреслив, що ті, хто 24 лютого 2022 року після нападу Росії на Україну зрозумів, що світ змінився, сьогодні адекватно оцінюють ситуацію. Однак, додає журналіст, в Ізраїлі багато хто не зрозумів, вважаючи, що Росія - це важливий гравець і вона зацікавлена в збереженні миру та підтримці світового порядку, що з нею можна домовлятися.