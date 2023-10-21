Бывший британский военный назвал два ключевых условия начала Третьей мировой

Что известно о возможных факторах для начала Третьей мировой

События, происходящие в мире – это еще далеко не порог Третьей мировой войны. Это все смахивает скорее на вторую холодную войну. Не наблюдаю, что Россия собирается, готовится ли воевать с НАТО. Они понимают, что это было бы ошибкой. В настоящее время есть только две вещи, которые могут привести нас к Третьей мировой войне – это нападение на НАТО или нападение Китая на Тайвань, – объясняет бывший военный британской армии. Поделиться

Он подчеркнул, что территориальное расширение какого-либо государства или военно-политического блока путем боевых действий невозможно, но все может измениться в случае использования ядерного оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке может оставаться автономной. Конечно, если Иран решит использовать ядерную бомбу, это все изменит. Использование ядерного оружия несомненно изменило бы все. Но пока я просто не вижу такой перспективы. Мы увидим продолжение битвы между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАСом и, возможно, даже с Хезболлой. Впрочем, не думаю, что сейчас возможно географическое военное расширение. Честно говоря, и Китай не готов к этому, - отмечает Грант. Поделиться

Может ли конфликт в Израиле стать причиной Третьей мировой

По мнению израильского журналиста Цви Зильбера, военные ЦАХАЛа в ближайшее время не приступят к наземной операции против боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.

Журналист подчеркнул, что накануне террористы ХАМАС освободили двух заложников - мать и дочь, свидетельствующую о том страшном выборе, перед которым оказались израильские власти.

Но есть… заложники. Для того чтобы начать наземную операцию, израильское правительство должно принять страшное решение – если мы начинаем наземную операцию, то с очень большой вероятностью мы этих заложников теряем. А это 200 человек, – объясняет журналист. Поделиться

Он подчеркнул, что не представляет, что израильское правительство поставит под угрозу жизнь заложников и начнет наземную операцию на территории Газы.

Но сегодня, начав наземное наступление, мы подписываем этим людям смертный приговор. Я не могу сказать с большой уверенностью, что наземное наступление вот-вот начнется. И дело не в том, что Байден не позволяет, и не в том, что облачная погода – это все предположение разных диванных аналитиков или просто стремление скрыть тему заложников. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим начало наземной операции, – подчеркнул Зильбер. Поделиться

При этом он добавил, что заложники - это "оковы, связывающие Израиль по рукам и ногам, а не какие-то причитания ЕС о несчастных жителях Газы".

Зильбер также подчеркнул, что те, кто 24 февраля 2022 после нападения России на Украину понял, что мир изменился, сегодня адекватно оценивают ситуацию. Однако, добавляет журналист, в Израиле многие не поняли, считая, что Россия – это важный игрок и она заинтересована в сохранении мира и поддержании мирового порядка, что с ней можно договариваться.