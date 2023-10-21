Бывший британский военный назвал два ключевых условия начала Третьей мировой

По мнению бывшего полковника армии Великобритании Глена Гранта, сейчас Третья мировая может начаться только из-за агрессивных действий Китая или использования ядерного оружия.
Что известно о возможных факторах для начала Третьей мировой
Он подчеркнул, что территориальное расширение какого-либо государства или военно-политического блока путем боевых действий невозможно, но все может измениться в случае использования ядерного оружия.
Может ли конфликт в Израиле стать причиной Третьей мировой
По мнению израильского журналиста Цви Зильбера, военные ЦАХАЛа в ближайшее время не приступят к наземной операции против боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа.
Журналист подчеркнул, что накануне террористы ХАМАС освободили двух заложников - мать и дочь, свидетельствующую о том страшном выборе, перед которым оказались израильские власти.
Он подчеркнул, что не представляет, что израильское правительство поставит под угрозу жизнь заложников и начнет наземную операцию на территории Газы.
При этом он добавил, что заложники - это "оковы, связывающие Израиль по рукам и ногам, а не какие-то причитания ЕС о несчастных жителях Газы".
Зильбер также подчеркнул, что те, кто 24 февраля 2022 после нападения России на Украину понял, что мир изменился, сегодня адекватно оценивают ситуацию. Однако, добавляет журналист, в Израиле многие не поняли, считая, что Россия – это важный игрок и она заинтересована в сохранении мира и поддержании мирового порядка, что с ней можно договариваться.