Колишній захисник збірної України Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря. Досвідчений футболіст повідомив новину у соцмережах.
Головні тези:
- Ярослав Ракіцький заявив про свій відхід з Шахтаря, подякувавши клубу та фанам за підтримку на протязі років.
- Вихованець академії донецького Шахтаря, Ракіцький віддав клубу багато років своєї кар'єри, виграючи разом з командою численні трофеї.
- За період своєї гри у Шахтарі Ракіцький відзначився 358 матчами, 18 голами та 35 асистами, ставши легендою клубу.
- В даний момент Ярослав Ракіцький не планує завершувати свою професійну кар'єру, розглядає варіанти працевлаштування.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Ракіцького в 1 мільйон євро, що свідчить про його потенціал та досвід як гравця.
Ракіцький попрощався з Шахтарем
34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.
Що відомо про кар’єру Ракицького в Шахтарі
Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький є вихованцем академії донецького Шахтаря. За основну команду дебютував у 2009 році, коли йому виповнилося 20 років.
За "гірників" легендарний футболіст зіграв 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 асистів.
Разом з Шахтарем десять разів ставав чемпіоном України, виграв сім Кубків України та шість Суперкубків.
Наразі Ракіцький не планує завершувати кар'єру. Він розглядає варіанти працевлаштування. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро.
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