Колишній захисник збірної України Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря
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Колишній захисник збірної України Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря

шахтар

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря. Досвідчений футболіст повідомив новину у соцмережах.

Головні тези:

  • Ярослав Ракіцький заявив про свій відхід з Шахтаря, подякувавши клубу та фанам за підтримку на протязі років.
  • Вихованець академії донецького Шахтаря, Ракіцький віддав клубу багато років своєї кар'єри, виграючи разом з командою численні трофеї.
  • За період своєї гри у Шахтарі Ракіцький відзначився 358 матчами, 18 голами та 35 асистами, ставши легендою клубу.
  • В даний момент Ярослав Ракіцький не планує завершувати свою професійну кар'єру, розглядає варіанти працевлаштування.
  • Портал Transfermarkt оцінює вартість Ракіцького в 1 мільйон євро, що свідчить про його потенціал та досвід як гравця.

Ракіцький попрощався з Шахтарем

34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.

З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася, — написав Ракіцький.

Що відомо про кар’єру Ракицького в Шахтарі

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький є вихованцем академії донецького Шахтаря. За основну команду дебютував у 2009 році, коли йому виповнилося 20 років.

За "гірників" легендарний футболіст зіграв 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 асистів.

Разом з Шахтарем десять разів ставав чемпіоном України, виграв сім Кубків України та шість Суперкубків.

Наразі Ракіцький не планує завершувати кар'єру. Він розглядає варіанти працевлаштування. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро.

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