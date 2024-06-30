Колишній захисник збірної України Ракіцький оголосив про свій відхід із Шахтаря

Ракіцький попрощався з Шахтарем

34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.

З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася, — написав Ракіцький. Поширити

Що відомо про кар’єру Ракицького в Шахтарі

Нагадаємо, що Ярослав Ракіцький є вихованцем академії донецького Шахтаря. За основну команду дебютував у 2009 році, коли йому виповнилося 20 років.

За "гірників" легендарний футболіст зіграв 358 матчів, забив 18 голів та віддав 35 асистів.

Разом з Шахтарем десять разів ставав чемпіоном України, виграв сім Кубків України та шість Суперкубків.

Наразі Ракіцький не планує завершувати кар'єру. Він розглядає варіанти працевлаштування. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1 мільйон євро.