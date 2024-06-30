Бывший защитник сборной Украины Ракицкий объявил о своем уходе из Шахтера

Ракицкий попрощался с Шахтером

34-летний футболист написал пост на украинском языке и упомянул Донецк.

С 12 лет и сегодня я отдавал и покидал свое сердце, себя, донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля. Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что у меня поверили. Я отдавал себя за родной клуб. Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце. Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась, — написал Ракицкий. Поделиться

Что известно о карьере Ракицкого в Шахтере

Напомним, что Ярослав Ракицкий является питомцем академии донецкого Шахтера. За основную команду дебютировал в 2009 году, когда ему исполнилось 20 лет.

За "горняков" легендарный футболист сыграл 358 матчей, забил 18 голов и отдал 35 ассистов.

Вместе с Шахтером десять раз становился чемпионом Украины, выиграл семь Кубков Украины и шесть Суперкубков.

Пока Ракицкий не планирует завершать карьеру. Он рассматривает варианты трудоустройства. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.