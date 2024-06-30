Бывший защитник сборной Украины Ракицкий объявил о своем уходе из Шахтера

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о своем уходе из Шахтера. Опытный футболист сообщил новость в соцсетях.
Главные тезисы
- Ярослав Ракицкий заявил о своем уходе из Шахтера, поблагодарив клуб и фанов за поддержку на протяжении лет.
- Воспитанник академии донецкого Шахтера, Ракицкий отдал клубу много лет своей карьеры, выигрывая вместе с командой многочисленные трофеи.
- За период своей игры в Шахтере Ракицкий отметился 358 матчами, 18 голами и 35 ассистами, став легендой клуба.
- В настоящее время Ярослав Ракицкий не планирует завершать свою профессиональную карьеру, рассматривает варианты трудоустройства.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ракицкого в 1 миллион евро, что свидетельствует о его потенциале и опыте как игроке.
Ракицкий попрощался с Шахтером
34-летний футболист написал пост на украинском языке и упомянул Донецк.
Что известно о карьере Ракицкого в Шахтере
Напомним, что Ярослав Ракицкий является питомцем академии донецкого Шахтера. За основную команду дебютировал в 2009 году, когда ему исполнилось 20 лет.
За "горняков" легендарный футболист сыграл 358 матчей, забил 18 голов и отдал 35 ассистов.
Вместе с Шахтером десять раз становился чемпионом Украины, выиграл семь Кубков Украины и шесть Суперкубков.
Пока Ракицкий не планирует завершать карьеру. Он рассматривает варианты трудоустройства. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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