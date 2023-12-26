Колишньому російському "мобіку" замість грошей на лікування видали мішок моркви та цибулі

Мобілізованих до армії РФ росіян, які приймали участь у злочинній війні проти України не тільки лишають без грошей, а ще й відмовляють у наданні коштів на лікування.

Що відомо про відношення до колишніх мобіків після їхнього повернення до РФ

За інформацією журналістів російських видань, мова йде про Олега Рибкіна, який дістав важке поранення під час участі у війні проти України.

Влада Волгоградської області відмовила колишньому мобілізовану у виділенні 3 млн рублів на операцію із заміни суглоба, замість цього, видавши кілька мішків моркви та цибулі.

Зазначається, що 45-річний чоловік потрапив під призов 25 вересня, оголошений кремлівським диктатором та військовим злочинцем Володимиром Путіним восени 2022 року.

Зазначається, що Рибкіна відправили у зону бойових дій в районі Роботиного у Запорізькій області, навіть не змусивши пройти медичне обстеження.

Що відомо про турботу міноборони РФ про колишніх військових

Солдат зазнав поранення живота, печінки, нирок та ніг. Травмував правий колінний суглоб. Оперували його черевну порожнину у місцевій лікарні, потім перевели до шпиталю у Севастополі. Колінний суглоб не чіпали, - зазначають російські журналісти. Поширити

Пораненого військового перевели до категорію "Г" - тимчасово непридатних до військової служби осіб.

Потім його відправили у відпустку, далі – у військову частину, але через постійні скарги відпустили на 30 днів додому.

Травмотологи порадили чоловіку провести операцію по заміні колінного суглоба вартістю близько 3 млн рублів.

У разі проведення операції Міноборони країни-агресорки мало б виплачувати колишньому “мобіку” пенсію до кінця життя.

ому й, очевидно, вирішили дати сім'ї "героя" натомість два мішки моркви та пакет цибулі.