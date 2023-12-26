Мобилизированных в армию РФ россиян, принимавших участие в преступной войне против Украины, не только оставляют без денег, но и отказывают в предоставлении средств на лечение.

Что известно об отношении к прежним мобикам после их возвращения в РФ

По информации журналистов российских изданий, речь идет об Олеге Рыбкине, который получил тяжелое ранение во время участия в войне против Украины.

Власти Волгоградской области отказали бывшему мобилизованному в выделении 3 млн рублей на операцию по замене сустава, вместо этого, выдав несколько мешков моркови и лука.

Отмечается, что 45-летний мужчина попал под призыв 25 сентября, объявленный кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным осенью 2022 года.

Отмечается, что Рыбкин был отправлен в зону боевых действий в районе Роботино в Запорожской области, даже не заставив пройти медицинское обследование.

Что известно о заботе минобороны РФ о бывших военных

Солдат получил ранение живота, печени, почек и ног. Травмировал правый коленный сустав. Оперировали его брюшную полость в местной больнице, затем перевели в госпиталь в Севастополе. Коленный сустав не трогали, – отмечают российские журналисты. Поделиться

Раненого военного перевели в категорию "Г" – временно непригодных к военной службе лиц.

Затем его отправили в отпуск, далее – в воинскую часть, но из-за постоянных жалоб отпустили на 30 дней домой.

Травмотологи посоветовали мужчине провести операцию по замене коленного сустава стоимостью около 3 млн. рублей.

В случае проведения операции Минобороны страны-агрессорки должно выплачивать бывшему "мобику" пенсию до конца жизни.

ому и, очевидно, решили дать семье "героя" два мешка моркови и пакет лука.