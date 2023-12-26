Бывшему российскому "мобику" вместо денег на лечение выдали мешок моркови и лука

Мобилизированных в армию РФ россиян, принимавших участие в преступной войне против Украины, не только оставляют без денег, но и отказывают в предоставлении средств на лечение.
Что известно об отношении к прежним мобикам после их возвращения в РФ
По информации журналистов российских изданий, речь идет об Олеге Рыбкине, который получил тяжелое ранение во время участия в войне против Украины.
Власти Волгоградской области отказали бывшему мобилизованному в выделении 3 млн рублей на операцию по замене сустава, вместо этого, выдав несколько мешков моркови и лука.
Отмечается, что 45-летний мужчина попал под призыв 25 сентября, объявленный кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным осенью 2022 года.
Отмечается, что Рыбкин был отправлен в зону боевых действий в районе Роботино в Запорожской области, даже не заставив пройти медицинское обследование.
Что известно о заботе минобороны РФ о бывших военных
Раненого военного перевели в категорию "Г" – временно непригодных к военной службе лиц.
Затем его отправили в отпуск, далее – в воинскую часть, но из-за постоянных жалоб отпустили на 30 дней домой.
Травмотологи посоветовали мужчине провести операцию по замене коленного сустава стоимостью около 3 млн. рублей.
В случае проведения операции Минобороны страны-агрессорки должно выплачивать бывшему "мобику" пенсию до конца жизни.
ому и, очевидно, решили дать семье "героя" два мешка моркови и пакет лука.
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