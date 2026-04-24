Команда Цукерберга представила новий застосунок Instants

Соціальна мережа Instagram, яка належить мільярдеру Марку Цукербергу, створила новий застосунко під назвою Instants. Що важливо розуміти, йдеться про сервіс для обміну "зникаючими" фотографіями та відео.

Instants — що про нього відомо

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що новий застосунок багато в чому дублює концепцію Snapchat.

Видання Android Police вказує на те, що Instants можна вважати "лайт" платформою для швидких знімків.

Насамперед йдеться про те, що людина робить світлину безпосередньо в камері застосунку і надсилає його друзям без можливості редагування.

Ключовий “козир” Instants — тимчасовий контент. Надіслані фото можна переглянути лише один раз, після чого вони зникають, а через 24 години стають недоступними остаточно.

У такий спосіб команда Марка Цукерберга мала на меті повернути в моду більш "живе" та невимушене спілкування з "чесними" фото.