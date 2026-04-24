Команда Цукерберга представила новий застосунок Instants

Соціальна мережа Instagram, яка належить мільярдеру Марку Цукербергу, створила новий застосунко під назвою Instants. Що важливо розуміти, йдеться про сервіс для обміну "зникаючими" фотографіями та відео.
Головні тези:
- Ціль команди Марка Цукерберга - знову зробити спілкування більш “живим” і невимушеним з допомогою “чесних” фото та відео.
- Функціональність застосунку навмисно спрощена.
Instants — що про нього відомо
Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що новий застосунок багато в чому дублює концепцію Snapchat.
Видання Android Police вказує на те, що Instants можна вважати "лайт" платформою для швидких знімків.
Насамперед йдеться про те, що людина робить світлину безпосередньо в камері застосунку і надсилає його друзям без можливості редагування.
Ключовий “козир” Instants — тимчасовий контент. Надіслані фото можна переглянути лише один раз, після чого вони зникають, а через 24 години стають недоступними остаточно.
У такий спосіб команда Марка Цукерберга мала на меті повернути в моду більш "живе" та невимушене спілкування з "чесними" фото.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-