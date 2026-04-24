Команда Цукерберга представила новое приложение Instants

Социальная сеть Instagram, которая принадлежит миллиардеру Марку Цукербергу, создала новое приложение под названием Instants. Что важно понимать, речь идет о сервисе для обмена "исчезающими" фотографиями и видео.

  • Цель команды Марка Цукерберга – снова сделать общение более "живым" и непринужденным с помощью "честных" фото и видео.
  • Функциональность приложения намеренно упрощена.

Instants — что о нем известно

Пользователи сети обратили внимание на то, что новое приложение во многом дублирует концепцию Snapchat.

Издание Android Police указывает на то, что Instants можно считать "лайт" платформой для быстрых снимков.

Прежде всего, речь идет о том, что человек делает фотографию непосредственно в камере приложения и посылает его друзьям без возможности редактирования.

Ключевой "козырь" Instants — временный контент. Отправленные фотографии можно просмотреть только один раз, после чего они исчезают, а через 24 часа становятся недоступными.

Таким образом команда Марка Цукерберга преследовала цель вернуть в моду более "живое" и непринужденное общение с "честными" фото.

Функциональность сервиса намеренно упрощена. В частности, съемка доступна только внутри приложения, отсутствуют фильтры и продвинутые инструменты обработки, а обмен происходит преимущественно между друзьями или взаимными подписчиками.

Больше по теме

Технологии
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг раскрыл простой секрет своей производительности
Цукерберг объяснил, как организована его жизнь
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Марк Цукерберг судится с Марком Цукербергом — детали скандала
Цукерберг объявил войну Цукербергу
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг научит ИИ ввести соцсети людей после их смерти
ШИ от Meta будет имитировать людей в соцсетях

