Команда Цукерберга представила новое приложение Instants

Социальная сеть Instagram, которая принадлежит миллиардеру Марку Цукербергу, создала новое приложение под названием Instants. Что важно понимать, речь идет о сервисе для обмена "исчезающими" фотографиями и видео.

Instants — что о нем известно

Пользователи сети обратили внимание на то, что новое приложение во многом дублирует концепцию Snapchat.

Издание Android Police указывает на то, что Instants можно считать "лайт" платформой для быстрых снимков.

Прежде всего, речь идет о том, что человек делает фотографию непосредственно в камере приложения и посылает его друзьям без возможности редактирования.

Ключевой "козырь" Instants — временный контент. Отправленные фотографии можно просмотреть только один раз, после чего они исчезают, а через 24 часа становятся недоступными.

Таким образом команда Марка Цукерберга преследовала цель вернуть в моду более "живое" и непринужденное общение с "честными" фото.