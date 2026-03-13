Команда Трампа не прорахувала перекриття Ормузької протоки Іраном — інсайдери

За словами інсайдерів, команда Трампа не прорахувала найгірший сценарій війни з Іраном, і коли саме він і стався, готового плану дій у них не знайшлося.

Перекриття Ормузької протоки Іраном застало Трампа зненацька

Плануючи військову операцію проти Ірану, Дональд Трамп і його команда невірно оцінили готовність Тегерану іти на ескалацію. Зокрема для Білого дому і Пентагону стало сюрпризом рішення іранців перекрити Ормузьку протоку.

Про це пише CNN із посиланням на кількох поінформованих співрозмовників.

За словами джерел, Рада національної безпеки при президенті США не змогла повністю врахувати те, що деякі чиновники назвали найгіршим сценарієм, з яким зараз стикається американська адміністрація.

Співрозмовники видання стверджують, що аналіз та прогноз можливих ризиків подібної операції від Міністерства енергетики та Казначейства, які були невід'ємними елементами процесу прийняття рішень при попередніх президентах, цього разу були "другорядними міркуваннями".

Зазначається, що міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Райт були залучені на етапі планування операції проти Ірану, але остаточне рішення Трамп ухвалював у вузькому колі близьких радників, і застереження щодо потенційних економічних наслідків у разі закриття Ормузької протоки, просто відсунули на другий план.

За словами американських чиновників, тепер знадобляться тижні, аби навіть екстрені заходи, як от конвоювання танкерів через протоку у супроводі військових кораблів, могли виправити ситуацію.

Дипломати та колишні чиновники США у розмові із CNN зізнались, що ситуація із фактичним закриттям Ормузької протоки збентежила та здивувала їх.

Планування, як запобігти саме цьому сценарію – неможливому, як це довго здавалося – десятиліттями було основоположним принципом політики національної безпеки США. Я приголомшений, – сказав колишній американський чиновник, який працював при президентських адміністраціях як республіканців, так і демократів.

За даними кількох джерел, під час нещодавньої закритої наради члени Конгресу накинулися на високопосадовців адміністрації Трампа через відсутність оперативного плану щодо розблокування судноплавства в протоці. І хоча представники команди президента заперечували відсутність плану, джерела кажуть, що нема жодних ознак того, що існують якісь найближчі рішення проблеми.